Burriana calienta motores para el último fin de semana de la Misericòrdia con toros y música

Las fiestas de la Mare de Déu de la Misericòrdia afrontaron ayer una nueva jornada con el protagonismo repartido entre los festejos taurinos y la música, en una programación que mantiene el pulso festivo de Burriana cuando ya se acerca el último fin de semana de celebraciones.

La tarde comenzó en el recinto taurino con la exhibición de Pequeño, un ejemplar de la ganadería La Espuela patrocinado por la Penya Dones del Bou. A continuación salió Servidito, de la ganadería El Pilar y patrocinado por Jóvens del Bou, que tomó el relevo ante los aficionados congregados en torno al recinto de la Vila.

Tras los dos ejemplares llegó el turno de la suelta de vacas de La Espuela, que prolongó la actividad taurina durante la tarde y volvió a reunir a los aficionados en uno de los escenarios principales de los festejos de la Misericòrdia.

Los asistentes al taller volcaron su creatividad para personalizar las bolsas / Isabel Calpe

La plaza de la Mercé acogió también un taller de tote bags, una propuesta que permitió a los participantes personalizar sus propias bolsas y que aportó una actividad de carácter más familiar a la programación de la jornada.

Por la noche, la plaza José Iturbi se convirtió en el gran punto de encuentro con el concierto de Los Diablos. El mítico grupo de pop español, vinculado a los grandes éxitos de los años 70, hizo bailar y cantar a un público multitudinario con algunos de sus temas más recordados, como Un rayo de sol y Oh, oh, July.

El concierto de la mítica banda congregó a una multitud de asistentes que vibraron con su música / Isabel Calpe

La programación del viernes arrancará con protagonismo taurino con la exhibición de Corazinegro, un toro cerril de la ganadería Alejandro Vázquez y patrocinado por la peña Jóvens del Bou. A continuación será el turno de Oidor, del hierro de Montes de Oca, patrocinado por Les Bourrianeres; y seguidamente, los aficionados disfrutarán de la exhibición de vacas de Hermanos Infantes.

La actividad festiva tendrá también su espacio con un bingo musical a las 18.30 horas en la plaza José Iturbi y. ya por la noche, llegarán los toros embolados con Bravucón, de Victoriano del Río, patrocinado por el Ayuntamiento, seguido de un toro de corro de Hermanos Infantes.