La cuarta Entrada de Toros y Caballos de Segorbe se complica y obliga a los caballistas a reaccionar al límite
La carrera, celebrada ante una calle Colón abarrotada, deja un pequeño sobresalto al engancharse el cuerno de uno de los toros en el estribo de un jinete
La tensión se ha hecho notar este jueves en la cuarta Entrada de Toros y Caballos de Segorbe, una carrera que ha obligado a los caballistas a extremar su destreza para mantener agrupadas a las reses en una calle Colón abarrotada. La jornada ha dejado además un pequeño sobresalto cuando el cuerno de uno de los toros se ha enganchado en el estribo de uno de los jinetes, una situación que se ha resuelto rápidamente gracias a la habilidad del caballista.
La carrera ha tenido una duración de 48,74 segundos, convirtiéndose en la más rápida de las cuatro celebradas hasta el momento esta semana. Miles de personas han vuelto a concentrarse en el corazón de Segorbe para contemplar uno de los momentos más esperados de sus fiestas y la capacidad de los diez caballistas para conducir a las seis reses y el manso de Germán Vidal.
Un recorrido tenso y resuelto con habilidad
Los diez jinetes que han participado en esta cuarta jornada han sido Juan Calpe, Fran Zarzoso, Iván Barroso, Julen Estornell, José Puchol, Ramón Ardit, Patxi Guerrero, Andrés Berbís, Alfonso Alandí (hijo) y Nerea Alandí.
La experiencia de los caballistas ha vuelto a resultar determinante durante una entrada que, pese a su rapidez, ha tenido momentos de tensión. El principal sobresalto se ha producido cuando el cuerno de uno de los animales ha quedado enganchado en el estribo de uno de los caballistas. La situación, sin embargo, se ha resuelto rápidamente y la carrera ha podido continuar gracias a la reacción y destreza del jinete.
Amplia representación institucional en el palco
La jornada ha contado también con una destacada representación institucional en el palco. La alcaldesa de Segorbe, M.ª Carmen Climent, y la corporación municipal han estado acompañadas por la vicepresidenta primera y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero; el vicepresidente tercero y conseller de Medioambiente, Infraestructuras, Territorio y Recuperación, Vicente Martínez; y el conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina.
También han asistido la presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina; la senadora del PP Susana Marqués; la senadora del PSOE Amparo Marco; el diputado nacional Artemi Rallo; y el presidente de la Diputación de València, Vicente José Mompó.
La representación institucional se ha completado con el secretario autonómico de Vivienda, Sebastián Fernández; los diputados autonómicos del PSOE Ernest Blanch, Silvia Gómez y M.ª José Salvador; el director general de Medio Natural y Animal, Luis Gomis; el director general de Política Agraria Común (PAC), Ángel Marhuenda; el director general de Industria y Cadena Agroalimentaria, Ernesto Fernández, y el subdirector general de Industria y Cadena Agroalimentaria, José Juan Morant.
La actividad festiva continúa este jueves con la tercera jornada del Concurso de Ganaderías Ciudad de Segorbe, que alcanza este año su XLI edición. La ganadería encargada de participar durante la tarde y la noche es Fernando Machancoses, de Cheste (Valencia).
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