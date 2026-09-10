El Gobierno activa el plan de 11,2 millones para recuperar una de las playas más castigadas de Castellón

La recuperación de Morro de Gos, en Orpesa, encara una nueva etapa después de años de regresión y reivindicaciones vecinales. El Gobierno ha activado la exposición pública del proyecto estatal, una actuación presupuestada en 11,27 millones de euros que pretende estabilizar y adaptar al cambio climático el tramo de costa comprendido entre el cabo de Orpesa y el río Chinchilla.

El anuncio publicado este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE) abre un plazo de 30 días hábiles para que los ciudadanos y entidades interesadas puedan consultar la documentación y presentar alegaciones y observaciones. Finaliza el 26 de octubre.

El movimiento era el esperado después de que el pasado agosto la subdelegada del Gobierno en Castellón, Antonia García Valls, avanzara durante una reunión con la Asociación Morro de Gos de Oropesa, que el inicio de esta fase arrancaría en septiembre. “Hoy damos un importante paso en el desarrollo de un proyecto que es vital para la estabilización de este tramo de costa y actuar frente a los problemas derivados del cambio climático, cada vez más frecuentes y con consecuencias más graves”, apunta.

Ahora, el procedimiento queda formalmente abierto y permite acceder al proyecto completo y a su correspondiente Estudio de Impacto Ambiental.

Un nuevo espigón y casi 190.000 m³ de arena

El proyecto contempla una intervención sobre aproximadamente dos kilómetros de litoral y plantea varias actuaciones para combatir la pérdida de arena que afecta desde hace años a esta zona de Orpesa.

La solución proyectada supone tres actuaciones fundamentales: la primera de ellas es la ejecución de un nuevo espigón en la punta de la Illeta con la longitud necesaria para contener el nuevo material de aportación, la segunda es la regeneración de la playa existente mediante el aporte de arena (100.000 m3 procedente de dragado y 88.441 m3 de procedencia continental), y la tercera es la ejecución de tres retranqueos en zonas que actualmente ocupan el Dominio Público Marítimo-Terrestre (DPMT).

Asimismo, en el tramo entre la calle Galicia y el río Chinchilla se retranqueará el vial existente para reubicar el paso peatonal en la servidumbre de tránsito. En el tramo entre la avenida del Mar y la calle Galicia se retranqueará el vial existente y se formará un nuevo paseo peatonal. En el tramo entre la Plaza Mallorca y la avenida del Mar se retranqueará el paseo existente. Por último, el proyecto también incluye la formación de dunas a lo largo de los tres tramos.

La finalidad es que la aportación de arena no constituya una medida aislada, sino que forme parte de una actuación destinada a proporcionar una solución más estable a este tramo de costa.

Años de espera para una solución definitiva

La exposición pública supone un nuevo escenario para una actuación que Ayuntamiento y vecinos llevan años reclamando. La plataforma vecinal recibió con satisfacción el anuncio realizado en agosto, aunque también recordó entonces que el proyecto acumulaba retrasos respecto a las previsiones iniciales.

Durante los últimos años, la playa ha sufrido una importante pérdida de arena, lo que ha obligado a recurrir también a aportaciones puntuales mientras se tramitaba una solución de mayor alcance.

Este mismo año, Costas realizó una aportación de 15.000 metros cúbicos de arena, la primera de estas características llevada a cabo por el Estado en la zona. A ella se sumaron otros 9.000 metros cúbicos gestionados por el Ayuntamiento de Orpesa, procedentes de la cala del Retor y del río Chinchilla. En total, unos 24.000 metros cúbicos llegaron al litoral norte antes del verano.

Ahora, durante el periodo de información pública, el proyecto podrá ser analizado y recibir las alegaciones correspondientes antes de continuar su tramitación.