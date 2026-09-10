Iván Espinosa de los Monteros llega a Nules con su nueva charla ‘España tiene solución’

El Alcalde de Nules, David García, ha presentado hoy la temática y el ponente que protagonizará la próxima conferencia enmarcada en el Ciclo Ágora Nules. “España tiene solución” es el título de la charla que impartirá, el exdirigente de Vox, Iván Espinosa de los Monteros.

El Teatro Alcázar de Nules acogerá esta nueva cita el miércoles, 23 de septiembre, a las 19.00 horas, con entrada gratuita, y en la misma se abordarán diferentes cuestiones que afectan a nuestro país.

Cartel oficial de la charla impartida por el exdirigente de Vox, Iván Espinosa de los Monteros. / Mediterráneo

Iván Espinosa de los Monteros cuenta con una amplia trayectoria tanto profesional como pública. Es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por ICADE, MBA por la Kellogg School of Management y ha desarrollado su actividad en diferentes ámbitos como la consultoría, la banca de inversión o la empresa. Durante años tuvo una importante responsabilidad política y parlamentaria como portavoz en el Congreso de los Diputados. En la actualidad preside el Think Tank Atenea y ha vuelto a centrar gran parte de su actividad en el ámbito privado y en el debate de ideas.

De hecho, la conferencia lleva el título de su libro, España tiene solución, “y creo que hay algo especialmente interesante en ese planteamiento: no quedarse únicamente en el diagnóstico de los problemas, sino hablar también de alternativas, propuestas y futuro”, ha resaltado el alcalde, David García.

De manera que Iván Espinosa de los Monteros tratará en Nules todos estos asuntos, al ser una persona que ha conocido la política desde dentro, que cuenta con una importante experiencia empresarial y que hoy participa activamente en el debate sobre el futuro de España.

García ha insistido en algo que forma parte de la esencia de este ciclo de conferencias, “invitar a una persona no significa asumir sus planteamientos, significa considerar que una sociedad madura debe ser capaz de escuchar posiciones diferentes, contrastarlas y formarse su propio criterio. Queremos que por Ágora Nules pasen voces distintas, sensibilidades diferentes y personas procedentes de ámbitos diversos. Ese pluralismo es, precisamente, uno de los valores que se quiere preservar. Nuestro objetivo no es decirle a la gente qué tiene que pensar, es traer a Nules personas que nos ayuden a pensar”.

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Esta iniciativa, impulsada por el Ayuntamiento de Nules, cuenta con la colaboración de la Asociación Empresarial de Nules y de la UNED Castellón-Vila-real.