Reportaje
Medio siglo de pasión taurina en Burriana
La exposición del 50 aniversario de la Comissió del Bou reúne en La Mercé y el Pla 28 fotografías, documentos y recuerdos recogidos por José Carlos Torralba que repasan medio siglo de historia del bou en Burriana. Una muestra que rige la evolución del festejo desde 1976 y que invita a los vecinos a reencontrarse con la memoria y la tradición festiva
Medio siglo de historia del bou al carrer en Burriana cabe en 28 fotografías. La exposición conmemorativa del 50 aniversario de la Comissió del Bou recorre, a través de imágenes, documentos y recuerdos, la evolución de una tradición que volvió a las calles de la ciudad en 1976 y que desde entonces se ha convertido en protagonista indiscutible de las fiestas de la Misericòrdia.
La exposición, que permanecerá abierta hasta el 13 de septiembre, está ubicada en La Mercé y el Pla, que representan dos puntos fundamentales de esa historia. El primero simboliza el regreso de la tradición a las calles y el segundo representa el escenario en el que la fiesta se ha desarrollado durante las últimas décadas hasta hoy. Todo este trabajo es fruto de la minuciosa labor de recopilación realizada por José Carlos Torralba, quien ha partido del archivo reunido para el libro 50 años de pasión taurina, disponible en la librería Martí, un compendio de 500 fotografías sobre la trayectoria de la comisión.
Mucho trabajo detrás de cada festejo
Torralba reivindica el trabajo detrás de cada festejo. «Creemos que hay mucho desconocimiento sobre lo que hacemos, somos personas que hacemos esto de forma desinteresada y trabajamos en muchos aspectos diferentes».
Programa oficial de las fiestas de la Misericòrdia de Burriana
Por eso la muestra recoge las distintas comisiones que han mantenido viva la fiesta, pero también cómo ha cambiado.
Las primeras fotografías reflejan recintos protegidos con sistemas muy diferentes a los actuales. «Mucha gente se acordaba del remolque que se colocaba para evitar la salida del toro y varias generaciones se subían para ver el toro», recuerda. Con los años, las rudimentarias barreras de madera dieron paso a estructuras de hierro adaptadas a la normativa.
Entre curiosidades y anécdotas también hay una dimensión emocional. «Nos hemos dado cuenta de que la gente busca en las fotos a seres queridos entre el público o reconoce a gente ya fallecida». Recuerdos de una Burriana diferente, pero también de una fiesta que conserva buena parte de su esencia.
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