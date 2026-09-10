Onda intensifica los trabajos preventivos en imbornales y barrancos ante la previsión de lluvias

El Ayuntamiento de Onda ha reforzado los trabajos preventivos de limpieza y mantenimiento de imbornales, barrancos y puntos susceptibles de acumular agua ante la previsión de fuertes precipitaciones, con el objetivo de favorecer el correcto drenaje y minimizar posibles incidencias en el municipio.

Los equipos municipales están intensificando las actuaciones en aquellos puntos que pueden presentar una mayor acumulación de agua durante episodios de lluvia intensa. Los trabajos se centran especialmente en la retirada de residuos, hojas y otros elementos que puedan dificultar la correcta evacuación del agua a través de la red de drenaje.

De este modo, el consistorio refuerza las tareas de mantenimiento que se desarrollan en el municipio y adopta medidas preventivas ante posibles episodios meteorológicos adversos, prestando especial atención a las zonas más vulnerables.

Actuaciones en barrancos

En paralelo, el Ayuntamiento también ha llevado a cabo actuaciones preventivas en los barrancos de competencia municipal que pueden presentar riesgo de inundación durante episodios de precipitaciones intensas.

Respecto al resto de cauces, el consistorio recuerda que las competencias de limpieza y mantenimiento corresponden a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). En este sentido, el Ayuntamiento ha solicitado en reiteradas ocasiones al organismo competente que lleve a cabo las actuaciones necesarias para garantizar su adecuado mantenimiento.

Con estos trabajos, Onda mantiene activo su dispositivo preventivo y de mantenimiento para reducir riesgos, facilitar la evacuación del agua y proteger los espacios urbanos ante episodios de fuertes lluvias.

Prevención ante episodios de lluvias

Desde el Ayuntamiento se recuerda la importancia de mantener despejados los sistemas de evacuación de agua, especialmente ante precipitaciones intensas, ya que la acumulación de residuos puede reducir la capacidad de drenaje y favorecer la formación de balsas de agua.

Asimismo, el consistorio recomienda a la ciudadanía mantenerse informada a través de los canales oficiales y atender en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia y las autoridades competentes ante cualquier cambio en la situación meteorológica.