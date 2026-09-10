Programa oficial de las fiestas de Santo Tomás de Benicàssim: Todos los actos

Benicàssim se prepara para vivir diez intensos días de fiestas, con música, toros, actividades infantiles, gastronomía, peñas, tradición y espectáculos. Consulta aquí el programa completo, del 18 al 27 de septiembre, organizado por jornadas.

📅 Viernes 18 de septiembre

🔔 12.00 h. Volteo de campanas

Tradicional bienvenida a las fiestas en honor a Santo Tomás de Villanueva.

📍 Parroquia de Santo Tomás de Villanueva.

🤝 12.00 h. Recepción de autoridades

Acto oficial por el 40.º aniversario del hermanamiento Benicàssim-Bad Salzdetfurth.

📍 Salón de Plenos del Ayuntamiento.

👴 13.00 h. Homenaje de La Garrofera

Reconocimiento a los socios en activo mayores de 90 años.

📍 Sede de La Garrofera, plaza de les Oliveres.

🎡 17.00 h. Apertura del Recinto Ferial

📍 Paseo Pérez Bayer.

🎉 17.00 h. Chupinazo de las peñas

Concentración en la plaza de la Estación (Casino) y recorrido hasta la plaza de toros con la charanga Banana Boom.

Organiza: Joves Benicàssim.

🎭 17.30 h. Teatro de títeres: Rapunzel

Espectáculo para toda la familia.

📍 Plaza de la Constitució.

🎤 19.00 h. I Concurso Karaoke Interpeñas

Recorrido desde la plaza de toros hasta la Peña Al Lío, con Banana Boom. Al finalizar, reparto gratuito de sándwiches y frankfurts.

🎯 19.00 h. Torneo de Dardos

Para mayores de 18 años.

📍 La Carta Daurada, calle Leopoldo Querol, 41.

🎶 19.30 h. Los Indios

📍 Recinto Ferial, caseta La Flamenca de Almadraba.

💃 23.00 h. Orquesta The Luxe

📍 Recinto Ferial.

🎧 01.30 h. Carpa Jove

DJ Residente + DJ Aitor Bellmunt.

📍 Avenida de Castellón, junto al IES Violant de Casalduch.

📅 Sábado 19 de septiembre

💦 10.00 h. Gran Fiesta del Agua

Tobogán acuático, hinchables, juegos, música y fiesta de la espuma.

📍 Entorno de la iglesia de Santo Tomás.

🎴 10.00 h. Torneo Draft - Star Wars Unlimited

📍 La Carta Daurada.

🥁 11.30 h. Pasacalle de Peñas

Salida desde la plaza de les Corts Valencianes con la charanga Banana Boom.

🍽️ 14.00 h. Comida de hermandad de las peñas

📍 Recinto Ferial.

🐂 17.30 h. Grand Prix Interpeñas

Con reses de la ganadería La Espuela. Participación para mayores de 16 años.

📍 Plaza de toros.

🎶 17.30 h. Alberto Catell + TSL DJ

📍 Recinto Ferial, caseta La Consentida Pub.

🎣 20.00 a 02.00 h. Concurso de Pesca Abierto Fiestas de Benicàssim

📍 Playa de Heliópolis.

🎺 00.00 h. Orquesta Gama

📍 Recinto Ferial.

🎧 01.30 h. Carpa Jove

DJ Pedro García + Fiesta CONTEO, con Guille Silvers y Sergio Bulau.

📅 Domingo 20 de septiembre

🎲 10.00 h. Torneo de Riftbound

📍 La Carta Daurada.

🎡 11.00 h. Apertura del Recinto Ferial

⛪ 12.00 h. Misa en honor a los mayores

📍 Parroquia de Santo Tomás de Villanueva.

🍴 14.00 h. Comida homenaje a los mayores de 80 años

📍 Recinto Ferial.

🐂 18.00 h. II Concurso de Carretones Embolados

Con ACT Benicàssim, Penya Sense DNI de Oropesa, Emboladores del Serrallo y Emboladores de Torreblanca.

📍 Plaza de toros.

♟️ 18.00 h. Torneo de ajedrez

📍 La Carta Daurada.

🎼 19.00 h. Concierto La música valenciana. Essència, arrels i futur

A cargo de la Unión Musical Santa Cecilia de Benicàssim.

📍 Teatro Municipal Francesc Tàrrega. Entrada libre hasta completar aforo.

🥪🎤 21.00 h. Cena de sobaquillo y Karaoke Disco Zoom

📍 Recinto Ferial.

📅 Lunes 21 de septiembre

🎡 11.00 h. Apertura del Recinto Ferial

🎧 12.00 h. DJ Pérez

📍 Caseta Lucifer.

🥘 14.00 h. Fideuà monumental

📍 Recinto Ferial.

🥁 17.00 h. Pasacalle

Con Banana Boom, reinas, festeros y festeras.

🐂 17.30 h. Tarde taurina

Ganadería de Javier Domingo Tárrega ‘El Gallo’. En el descanso, toro infantil.

📍 Plaza de toros.

📸 18.00 a 20.30 h. Exposición ‘Recordando los años 60’

📍 Asociación de Amas de Casa Santa Águeda.

🎶 20.00 h. Benicàssim Remember Fest

Con José Coll, Diego Cuevas, Toni Rico y DJ Josvi.

📍 Recinto Ferial.

🔥🐂 22.30 h. Vaquillas y toro embolado

Ganadería El Gallo.

📍 Plaza de toros.

🎧 01.30 h. DJ Chris J

📍 Carpa Jove.

📅 Martes 22 de septiembre

🎡 11.00 h. Apertura del Recinto Ferial

🥁 11.30 h. Pasacalle hasta la iglesia

Con la Unión Musical Santa Cecilia, reinas, festeros, festeras y autoridades.

⛪ 12.00 h. Misa solemne y procesión en honor a Santo Tomás de Villanueva

Tras la misa, procesión por las principales calles y posterior traca hasta la plaza de Los Dolores.

🎷 12.30 h. Andersax

📍 Recinto Ferial, caseta La Comba.

🍽️🏃 17.00 h. I Carrera de Camareros ‘Vicente Pallarés’

En reconocimiento a su trayectoria profesional.

📍 El Clot.

🎤 18.30 y 22.30 h. Tributo a Luis Miguel

Dos pases.

📍 Teatro Municipal Francesc Tàrrega. Entrada libre hasta completar aforo.

📅 Miércoles 23 de septiembre

🎠 Desde las 17.00 h. Día Infantil en la feria

Todas las atracciones, a 2 euros.

🎡 11.00 h. Apertura del Recinto Ferial

🐂 13.30 h. Encierro y exhibición de ganado vacuno

Ganadería El Gallo.

📍 Plaza de toros.

🥁 17.00 h. Pasacalle

Con Banana Boom, reinas, festeros y festeras.

🐂 17.30 h. Tarde taurina

Ganadería de Jaime Pertegaz.

📍 Plaza de toros.

📸 18.00 a 20.30 h. Exposición ‘Recordando los años 60’

🥪💃 18.30 h. Merienda-cena de Pa i Porta

Para socios de La Garrofera. Después, baile.

🍽️🎶 21.00 h. Cena de sobaquillo y actuación de El Serrucho

📍 Recinto Ferial.

📅 Jueves 24 de septiembre

♾️🎡 Diversión Infinita en la feria

Jornada sin luces estridentes, ruidos intensos ni música.

🎡 11.00 h. Apertura del Recinto Ferial

🐂 13.30 h. Encierro y exhibición de ganado vacuno

Ganadería La Espuela.

📍 Plaza de toros.

🥁 17.00 h. Pasacalle

Con Banana Boom y la representación festera.

🐂 17.30 h. Tarde taurina

Ganadería de Jaime Tárrega ‘Lucas’.

👸🎭 17.30 h. Desfile infantil de disfraces

Desde la iglesia hasta la plaza de les Corts Valencianes, con merienda, animación y batalla de confeti.

📸 18.00 a 20.30 h. Exposición ‘Recordando los años 60’

🎶 19.30 h. Grupo LAmAar

📍 Recinto Ferial, caseta La Lola.

🥚 20.30 h. Tortilla monumental

📍 Recinto Ferial.

🔥🐂 22.30 h. Vaquillas y toro embolado

Ganadería Jaime Tárrega ‘Lucas’.

📅 Viernes 25 de septiembre

🎡 11.00 h. Apertura del Recinto Ferial

🐂 13.30 h. Encierro y exhibición de ganado vacuno

Ganadería de Iván Messeguer ‘Ivanet’.

🥁 17.00 h. Pasacalle

Con Banana Boom y la representación festera.

🐂 17.30 h. Tarde taurina

Ganadería La Espuela.

🎈🔥 18.00 h. Fiesta infantil con globotraca y merienda

Talleres y curso de iniciación al material pirotécnico infantil a cargo de Els Déus del Foc.

🎶 Actuación de Al Lío

📍 Caseta El Tinglao.

🎭 19.00 h. Teatro: En la salud y en la enfermedad

Estreno de Amics del Teatre, dentro de la campaña contra la violencia contra la mujer.

📍 Teatro Francesc Tàrrega.

🤡 22.00 h. Desfile y concurso de disfraces de adultos

Salida desde la plaza de les Corts Valencianes hasta el Recinto Ferial.

💃 00.00 h. Baile de disfraces con la Orquesta Tucán

📍 Recinto Ferial.

🎧 01.30 h. DJ Residente + DJ David Sáez

📍 Carpa Jove.

📅 Sábado 26 de septiembre

🃏 09.30 h. Chaos Draft de Magic

📍 La Carta Daurada.

🥖 11.00 h. I Almuerzo Popular de Hermandad entre Peñas Taurinas

📍 Caseta La Alameda, Recinto Ferial.

⚽ 12.00 h. III Campeonato Interpeñas de Futbolín

📍 Peña Al Lío.

🎶 12.30 h. Efrain

📍 Casetas El Tinglao y La Flamenca de Almadraba.

🐂 13.30 h. Encierro y exhibición de ganado vacuno

Ganadería de Jaime Tárrega ‘Lucas’.

🥁 17.00 h. Pasacalle

Con los Dolçainers i Tabaleters de Benicàssim.

🐂 17.30 h. Exhibición de ganado vacuno y desencajonada

Toro de la ganadería de Iván Miró ‘Bous la Ribera’.

📍 Plaza de toros.

🎧 Diti Raya & Álvaro + Alberto Castell

📍 Recinto Ferial, caseta La Consentida Pub.

💃 18.30 h. Pasacalle del XLIII Encuentro Folklórico

Recorrido hasta el Teatro Municipal.

🎶 19.00 h. XLIII Encuentro Folklórico

Con el Grupo Folklórico d’Onil y El Cremaller de Benicàssim.

📍 Teatro Francesc Tàrrega.

🎣 21.00 a 02.00 h. XIV Memorial Luis Andrés Bellido Tárrega ‘Petete’

Concurso abierto de pesca deportiva.

📍 Playa de Heliópolis.

🔥🐂 22.30 h. Toro embolado y vaquillas

Ganadería Bous la Ribera.

🎺 00.00 h. Orquesta Valparaiso

📍 Recinto Ferial.

🎧 01.30 h. DJ Residente + DJ Pedro García

📍 Carpa Jove.

📅 Domingo 27 de septiembre

🏊 09.00 h. III Travesía a Nado Eurosol - Adultos

Distancia: 1.500 metros.

📍 Playa de Heliópolis.

🏊‍♀️ 10.00 h. III Travesía a Nado Eurosol - Kids

Distancia: 400 metros.

🏆 11.00 h. Entrega de premios de las travesías

🎡 11.00 h. Apertura del Recinto Ferial

🎷 12.30 h. Andersax

📍 Caseta La Comba.

🐂 13.30 h. Encierro y exhibición de ganado vacuno

Ganadería Hermanos Bellés.

🥁 17.00 h. Pasacalle

Con la Unión Musical Santa Cecilia de Benicàssim.

😂🐂 17.30 h. Espectáculo cómico taurino y exhibición de anillas

Con ganado de Hermanos Bellés.

📍 Plaza de toros.

🔥🎆 20.30 h. Correfocs y castillo piromusical de fin de fiestas

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Correfocs a cargo de Els Déus del Foc, desde la rotonda frente al Casino hasta la playa de la Torre de Sant Vicent, donde se disparará el castillo piromusical que pondrá el broche a las fiestas.