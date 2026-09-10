El puerta a puerta de cartón suma ya 116 comercios en Benicàssim

El servicio gratuito de recogida puerta a puerta de cartón comercial cuenta ya con 116 establecimientos adheridos en Benicàssim. La iniciativa facilita la retirada de los embalajes generados por los negocios y evita su acumulación tanto en la vía pública como en los contenedores reservados para el uso doméstico.

La prestación funciona de lunes a viernes durante la temporada alta, comprendida entre el 1 de julio y el 31 de octubre. Durante la temporada baja, del 1 de noviembre al 31 de mayo, los operarios recogen el cartón comercial los martes, viernes y sábados. Los establecimientos deben dejarlo plegado junto a la fachada antes de las 10.00 horas para su retirada entre las 9.00 y las 13.00 horas.

Los negocios que todavía no participan pueden solicitar gratuitamente su incorporación mediante el formulario habilitado por el Ayuntamiento. El servicio está dirigido especialmente a los establecimientos que generan habitualmente un elevado volumen de cajas y embalajes, con el objetivo de impedir que estos residuos saturen los contenedores y resten capacidad a los depósitos domésticos.

La extensión del programa coincide con una mejora de los datos de reciclaje en el municipio. Benicàssim recogió selectivamente 300 toneladas de papel y cartón entre enero y julio de 2026, una cantidad que representa un incremento del 19 % frente al mismo periodo del año anterior.

La alcaldesa, Susana Marqués, valora la respuesta del tejido empresarial y considera que la adhesión de 116 negocios demuestra la importancia de la colaboración del comercio local para avanzar avanzar hacia una ciudad más limpia y sostenible. “Facilitar servicios adaptados a las necesidades reales se traduce en resultados concretos para el conjunto del municipio”, señala.

Eficiencia

Por su parte, la concejala de Medio Ambiente, Vanessa Batalla, destaca que separar la recogida del cartón comercial permite mejorar la eficiencia del sistema, liberar espacio en los contenedores y mantener en mejores condiciones las calles y zonas comerciales. La edil anima a continuar sumando establecimientos y recuerda la importancia de plegar correctamente las cajas antes de depositarlas.

El servicio forma parte del nuevo contrato municipal de gestión de residuos urbanos, cuya implantación continuará durante los próximos meses. El Ayuntamiento prevé incorporar este otoño los nuevos vehículos destinados a reforzar y modernizar la recogida en Benicàssim.