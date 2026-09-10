Redes sociales, ciberseguridad e IA: Almassora impulsa la digitalización de las pymes

El Ayuntamiento de Almassora, en colaboración con la Oficina Acelera Pyme Castelló de FEMEVAL, ha programado un ciclo de jornadas informativas gratuitas dirigido a autónomos, pymes y profesionales con el objetivo de facilitar el acceso del tejido empresarial local a nuevas herramientas digitales y mejorar la competitividad de los negocios.

La primera sesión tendrá lugar el próximo 16 de septiembre, a partir de las 9:30 horas, en la Sala de Formación del Ayuntamiento de Almassora, bajo el título 'Redes sociales para negocios: cómo empezar, mejorar tu perfil y crear contenido útil'.

La jornada ofrecerá pautas prácticas para aquellos negocios que quieran iniciarse en las redes sociales o mejorar la estrategia que ya están desarrollando. Durante la sesión se abordará la creación y optimización de perfiles profesionales, la elaboración de contenidos útiles y atractivos y diferentes recomendaciones para reforzar la comunicación digital, la imagen de marca y la visibilidad de los negocios en internet.

La concejala de Promoción Económica, Silvana Rovira, junto a la representante de la iniciativa Acelera Pyme, María Bellmunt, ha destacado que la transformación digital es “ya una realidad para cualquier negocio y desde el Ayuntamiento queremos facilitar que nuestros autónomos y pequeñas empresas puedan adaptarse a estos cambios y aprovechar las oportunidades que ofrecen las nuevas herramientas”.

La inscripción puede realizarse a través de la página de FEMEVAL. / Mediterráneo

“Estas jornadas están pensadas desde una perspectiva muy práctica, para que los profesionales puedan adquirir conocimientos que después puedan aplicar directamente en sus negocios. Mejorar la presencia en redes sociales, proteger la información o conocer las posibilidades de la inteligencia artificial son cuestiones que hoy pueden marcar la diferencia en términos de competitividad”, ha señalado Rovira.

El programa continuará el 30 de septiembre con la jornada 'Tu negocio más fiable: certifícate en ciberseguridad e inteligencia artificial', en la que se abordarán los sistemas de gestión de seguridad de la información, las principales normativas y estándares de referencia y las buenas prácticas para proteger los datos y reducir los riesgos asociados a las amenazas digitales. También se tratará el uso seguro, ético y responsable de la inteligencia artificial en las organizaciones.

La programación continuará el 21 de octubre con la jornada '¿Y si pudieras gestionar toda tu fábrica desde un solo lugar? Descubre el verdadero poder de un ERP', el 4 de noviembre, con 'Consigue beneficios fiscales en tus proyectos de digitalización' y el 18 de noviembre, con una sesión dedicada a la 'Factura electrónica y nuevas obligaciones de facturación: VeriFactu'. La última de las propuestas será el 2 de diciembre bajo el título 'Presentación de productos de inversión y digitalización'.

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Las jornadas están dirigidas a pymes, autónomos y profesionales interesados en mejorar sus conocimientos y avanzar en la digitalización de sus negocios. La inscripción puede realizarse a través de la página de FEMEVAL en https://www.femeval.es/Jornadas.html