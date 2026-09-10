La XV Ruta Gastronòmica del Caragol de l’Alcora ya tiene ganador

Bodega Verde ha sido el establecimiento ganador de la XV Ruta Gastronòmica del Caragol de l’Alcora, tras resultar su propuesta la mejor valorada por el jurado.

El presidente José Luis Esteban y el director de la Caixa Rural Juan Manuel Nogueroles, junto a autoridades locales y el jurado formado por históricos de la gastronomía alcorina entregaron el cheque de 1.000 euros, decidiendo que el Caragol d'Or lo entregarán en las Jornadas de Formación Cooperativa que organiza la entidad en octubre.

El establecimiento ganador, Bodega Verde, junto al jurado y los patrocinadores. / Mediterráneo

El local se alza así con el Caragol d’Or 2026, un premio dotado con 1.000 euros y patrocinado por Caixa Rural de l’Alcora, acompañado además de un trofeo cerámico, especialmente vinculado a la identidad alcorina.

Próximamente se darán a conocer los ganadores del sorteo de vales para almuerzos, comidas o cenas entre las personas que han participado a través del Carnet Caragoler, otro de los alicientes de la propuesta de 2026.

Junto a Bodega Verde, los otros cuatro establecimientos finalistas han sido Restaurante la Pista Jardín, Crepería-Cafetería Reme, Pub Manhattan y Cafetería-Heladería la Vila.

Gran éxito de la edición

La edición de este año ha supuesto un nuevo impulso para la Ruta Gastronòmica del Caragol, con el objetivo de reforzar su atractivo, fomentar la participación y apoyar al sector hostelero local.

Ese impulso se ha traducido en una elevada participación y una gran respuesta del público. En total, los establecimientos adheridos han servido más de 3.000 kilos de caracoles, una cifra que evidencia el éxito alcanzado por la iniciativa.

La XV Ruta Gastronòmica del Caragol ha contado con la participación de 20 locales, que durante las fiestas han ofrecido sus elaboraciones y recetas en torno a uno de los productos más representativos de la gastronomía festiva alcorina.

El concejal de Promoción Económica, Comercio y Hostelería, Pablo Delgado, ha destacado “la enorme implicación de los establecimientos participantes y la gran respuesta del público, que ha demostrado que la Ruta del Caragol es una cita totalmente consolidada y uno de los grandes atractivos gastronómicos de nuestras fiestas”.

Delgado ha felicitado especialmente a Bodega Verde por conseguir el Caragol d’Or y ha puesto también en valor “la calidad y variedad de las propuestas, que han contribuido a hacer más atractiva la edición y han animado a recorrer los establecimientos participantes”. Asimismo, ha agradecido a Caixa Rural de l’Alcora “su incorporación como patrocinadora del Caragol d’Or y su apoyo a una iniciativa que contribuye a dinamizar la hostelería local”.

Desde el Ayuntamiento se ha querido reconocer el esfuerzo de los 20 locales participantes, así como la colaboración de todas las personas implicadas en la organización y desarrollo de una ruta que combina gastronomía, hostelería y ambiente festivo.