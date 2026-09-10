Trece restaurantes participan en la segunda edición de la Ruta del Pincho de la Tomata de Penjar

La Asociación de Empresarios de Alcalà-Alcossebre pone en marcha del 21 de septiembre al 12 de octubre de 2026 la segunda edición de la Ruta del Pincho de la Tomata de Penjar de Alcossebre, consolidando así esta iniciativa gastronómica promovida por la vocalía de hostelería de la Asociación, representada por Mario Cioffi y Juan Laureano Rubio.

Un recorrido por el municipio en tres rutas

Los 13 restaurantes participantes se distribuyen a lo largo de tres itinerarios que permiten descubrir Alcossebre de punta a punta: la Ruta Cap i Corp, la Ruta Centro Alcossebre y la Ruta Las Fuentes. El precio del pincho es de 3,50€ (bebida no incluida) en todos los establecimientos: Túnel, Restaurante La Tropicana, Can Roig, Can Somni Restaurante, Mesón Ximo, Cioffi, Doña Catrina Mexican Bistró, Restaurante Rosa's, Coques i Brases, Casa Juan, Noah Sushi Bar, Matahambre Grill Restaurante y RistoranteTassonePastificio.

Cartel oficial de la 2ª Ruta del pincho de la tomata de Penjar / Mediterráneo

Jurado profesional y tres premios

Como en la edición anterior, un jurado profesional de cinco especialistas ha valorado los pinchos participantes cuyo veredicto se hará público el 17 de septiembre durante el Mercado Gastronómico y la entrega oficial de premios en el Puerto Deportivo Las Fuentes. Los premios son: Mejor Pincho, Pincho Más Creativo y Pincho Tradicional.

El jurado estuvo formado por:

Modesto Fabregat Santiago: Jefe de cocina del Restaurante Serra d'Irta. 40 años de oficio y formación en Le CordonBleu París, Le Nôtre y restaurantes de 2 y 3 estrellas Michelin en Cataluña y Francia.

Jefe de cocina del Restaurante Serra d'Irta. 40 años de oficio y formación en Le CordonBleu París, Le Nôtre y restaurantes de 2 y 3 estrellas Michelin en Cataluña y Francia. Francisco Javier Gasulla Villarroya: Propietario del Restaurante Chuanet de Benicarló. Tercera generación de un negocio familiar con más de 25 años de trayectoria y representante de la Associació de Restaurants, Bars i Cafeteries de Benicarló.

Propietario del Restaurante Chuanet de Benicarló. Tercera generación de un negocio familiar con más de 25 años de trayectoria y representante de la Associació de Restaurants, Bars i Cafeteries de Benicarló. Mª José Portales Palop: Directora del CdT de Castellón. Especialista en desarrollo empresarial y excoordinadora del proyecto Invattur Emprende en el InstitutValencià de TecnologiesTurístiques.

Directora del CdT de Castellón. Especialista en desarrollo empresarial y excoordinadora del proyecto Invattur Emprende en el InstitutValencià de TecnologiesTurístiques. Carlos Rodríguez — @bydrift3: Creador de contenido gastronómico y referente en redes sociales en Castellón. Su guía gastronómica inspira a miles de seguidores a descubrir lo mejor de nuestra provincia.

Creador de contenido gastronómico y referente en redes sociales en Castellón. Su guía gastronómica inspira a miles de seguidores a descubrir lo mejor de nuestra provincia. Carlos AlbiolQuerol: Copropietario y Maître del Restaurante Bergantín de Vinaròs, referente del puerto desde 1967 y representante de la AssociacióVinaròsGastronòmic.

Entrega oficial de premios en el Puerto Deportivo Las Fuentes de la edición pasada. / Mediterráneo

La novedad: el Pincho Popular lo eligen los visitantes

La principal novedad de esta edición es la forma de elegir el Premio al Pincho Popular. Los visitantes podrán votar por su pincho favorito durante los primeros días de las jornadas, entregando su tarjeta de ruta con un mínimo de 5 sellos en la Oficina de Turismo de Alcossebre antes del 28 de septiembre. El ganador se anunciará el 29 de septiembre en las redes sociales de la Asociación. Además, entre todos los participantes se sorteará una cata de productos de Castellón para 2 personas.

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La edición de 2025 premió los pinchos de Can Roig, Can Somni, La Tropicana y Túnel, establecimientos que vuelven a participar este año junto a nuevas incorporaciones.