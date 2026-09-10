Vinaròs celebra su 785º aniversario con cultura, patrimonio y más de 20 actividades

Vinaròs conmemorará este año el 785º aniversario del otorgamiento de la Carta Pobla con una programación cultural que reunirá más de una veintena de actividades durante los meses de septiembre y octubre. La propuesta, presentada este miércoles por el Ayuntamiento de Vinaròs a través de la concejalía de Cultura, combinará actividades de carácter profesional con la participación de las entidades culturales de la ciudad.

La programación arrancará mañana y se prolongará hasta el 9 de octubre con propuestas dirigidas a públicos de todas las edades. Teatro, danza, música en directo, cine, exposiciones, clubes de lectura, intercambios musicales y corales, dibujo urbano y actividades relacionadas con el patrimonio y la cultura popular formarán parte de la celebración.

La alcaldesa de Vinaròs, María Dolores Miralles, ha señalado que el aniversario permitirá repasar la evolución de la localidad desde la comunidad surgida tras la concesión de la Carta Pobla en 1241 hasta la ciudad actual, que cuenta con alrededor de 30.000 habitantes. Las actividades se repartirán por distintos espacios de la localidad, entre ellos las calles y plazas, el Auditorio Municipal y la Biblioteca Municipal.

El cine comercial vuelve al Auditorio Municipal

Una de las principales novedades será la recuperación del cine comercial en el Auditorio Municipal, una propuesta que el Ayuntamiento asegura que había sido demandada por la ciudadanía.

La primera jornada tendrá lugar el domingo 20 de septiembre, con una sesión infantil a las 18:00 horas y otra dirigida al público adulto a las 20:30 horas. Las entradas estarán disponibles a través de internet.

Los actos centrales, el 29 de septiembre

La jornada central de la conmemoración se celebrará el martes 29 de septiembre con los actos institucionales vinculados a la Carta de Población.

La programación comenzará a las 19:30 horas en la plaza Parroquial con una actuación de Les Camaraes. Posteriormente, la Coral García Julbe interpretará el Tedeum en la Iglesia Arciprestal.

La celebración concluirá con el tradicional reparto de una tarta de aniversario elaborada por la Asociación de Pasteleros de Vinaròs.

Los actos continuarán durante los primeros días de octubre con nuevas propuestas culturales, entre ellas una programación teatral, los “Nanos al carrer”, el concierto conmemorativo de la Banda Sinfónica de La Alianza y la exposición “Les Muixerangues al cel de Vinaròs”.

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El calendario se cerrará el 9 de octubre con los actos institucionales con motivo del Día de la Comunitat Valenciana.