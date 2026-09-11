Benicàssim despliega cerca de un centenar de actos para sus fiestas de Santo Tomás

Benicàssim llenará sus calles de música, gastronomía, actividades infantiles, festejos taurinos, deporte y tradición con cerca de un centenar de actos programados entre el 18 y el 27 de septiembre. Las fiestas en honor a Santo Tomás de Villanueva contarán con varias orquestas, sesiones en la Carpa Jove, comidas multitudinarias, un tributo a Luis Miguel y una carrera de camareros, además de una feria más accesible y numerosas propuestas impulsadas por las peñas.

El ambiente festivo comenzará a sentirse, sin embargo, una semana antes. Por primera vez, las proclamaciones de las reinas y sus cortes de honor quedarán separadas del comienzo oficial de las celebraciones y ocuparán un fin de semana propio. Lucía Pallarés Hernández será proclamada reina mayor este viernes 11 de septiembre, mientras que Aina Escuder Borrego asumirá la representación infantil el sábado 12.

Hasta ahora, ambos actos tenían lugar durante el primer viernes de las fiestas. El adelanto pretende darles mayor protagonismo y permitirá que las nuevas representantes estrenen su condición antes de afrontar el grueso del calendario patronal. Benicàssim contará además este año con la corte más numerosa de su historia, integrada por 24 representantes entre las dos reinas y los 22 festeros y festeras que las acompañarán durante su mandato.

Lucía Pallarés Hernández será proclamada reina mayor de Benicàssim este viernes. / Eva Bellido

Benicàssim contará además este año con la corte más numerosa de su historia, integrada por 24 representantes entre las dos reinas y los 22 festeros y festeras que las acompañarán durante su mandato.En la imagen, la representación infantil. / Eva Bellido

El chupinazo lleva la fiesta a las calles

El programa oficial arrancará el viernes 18 con el tradicional volteo de campanas y una recepción institucional por el 40 aniversario del hermanamiento entre Benicàssim y la ciudad alemana de Bad Salzdetfurth. La apertura del recinto ferial y el chupinazo de las peñas, con recorrido desde la plaza de la Estación hasta la plaza de toros, llevarán después la celebración a las calles.

La primera noche incluirá teatro de títeres con ‘Rapunzel’, el estreno del Concurso Karaoke Interpeñas, la actuación de Los Indios y la orquesta The Luxe. También abrirá la Carpa Jove, situada junto al IES Violant de Casalduch, con DJ residente y Aitor Bellmunt.

El primer fin de semana concentrará algunas de las propuestas más participativas. El sábado 19 habrá una Gran Fiesta del Agua en el entorno de la iglesia, pasacalle y comida de hermandad de las peñas, Grand Prix Interpeñas, la orquesta Gama y la fiesta ‘Conteo’ en la Carpa Jove.

El domingo 20 estará dedicado a los mayores, con misa y comida homenaje a los vecinos de más de 80 años. La jornada incorporará también el segundo Concurso de Carretones Embolados y el concierto de la Unión Musical Santa Cecilia ‘La música valenciana. Essència, arrels i futur’.

Tradición y nuevas propuestas

La festividad de Santo Tomás de Villanueva marcará uno de los momentos centrales del programa el martes 22. Reinas, festeros, festeras, autoridades y la Unión Musical Santa Cecilia participarán en el pasacalle hasta la iglesia, donde tendrá lugar la misa solemne y la posterior procesión por las principales calles del municipio.

Esa misma jornada llegará una de las novedades de estas fiestas: la Carrera de Camareros, que se retoma ahora en homenaje a Vicente Pallarés, promovida por Joves Benicàssim en El Clot como reconocimiento a su trayectoria profesional y como recuperación de este tipo de competiciones tradicionales vinculadas a la hostelería.

El Teatro Municipal Francesc Tàrrega acogerá también un tributo a Luis Miguel con dos pases, a las 18.30 y a las 22.30 horas, y entrada libre hasta completar el aforo.

Las citas gastronómicas volverán a ejercer como punto de encuentro para vecinos y peñas. La fideuà monumental tendrá lugar el lunes 21, una jornada que culminará con el Benicàssim Remember Fest, con José Coll, Diego Cuevas, Toni Rico y DJ Josvi. La tortilla monumental llegará el jueves 24, junto al desfile infantil de disfraces, la merienda y la batalla de confeti.

Una feria más accesible

Los niños dispondrán de una programación especialmente amplia, con actividades acuáticas, carretones embolados, títeres, disfraces, talleres y una fiesta infantil con globotraca e iniciación al material pirotécnico de la mano de profesionales y de Els Déus del Foc.

La feria de atracciones permanecerá instalada en la avenida Juan Carlos I durante los diez días de celebraciones. A partir de las 21.00 horas funcionará sin música ni efectos sonoros, mientras que el jueves 24 ofrecerá una sesión de Diversión Infinita, sin luces estridentes, ruidos intensos ni música. El miércoles 23 será el Día Infantil, con todas las atracciones a dos euros desde las 17.00 horas.

La música tendrá continuidad con las orquestas Tucán y Valparaíso, diferentes sesiones en la Carpa Jove y las actuaciones organizadas por las casetas del recinto ferial. El viernes 25, el desfile y concurso de disfraces de adultos desembocará en una noche de baile con la orquesta Tucán.

La vertiente cultural incluirá el estreno de ‘En la salud y en la enfermedad’, de Amics del Teatre, dentro de la campaña municipal de concienciación contra la violencia hacia la mujer. También regresará el Encuentro Folklórico Fiestas de Santo Tomás de Villanueva, con el Grupo Folklórico d’Onill y la Agrupación Folklórica El Cremaller de Benicàssim.

Festejos taurinos, deporte y pólvora

Los festejos taurinos ocuparán distintas jornadas con encierros, exhibiciones de ganado, tardes taurinas, vaquillas, toros embolados, una desencajonada, un espectáculo cómico taurino y una exhibición de anillas.

El deporte completará el programa con concursos de pesca, torneos y la tercera Travesía a Nado Eurosol, que incluirá una prueba de 1.500 metros para adultos y otra de 400 para niños.

El cierre llegará el domingo 27. Els Déus del Foc iniciarán a las 20.30 horas un correfocs desde la rotonda situada frente al Casino hasta la playa de la Torre de Sant Vicent, donde un castillo piromusical despedirá 10 días de celebraciones.