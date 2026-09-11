Benicàssim ha proclamado este viernes a Lucía Pallarés Hernández reina mayor de las fiestas para el periodo 2026/2027. La nueva máxima representante de las celebraciones benicenses estará acompañada durante todo el nuevo periodo festivo por su corte de honor, integrada por Nayara Rodríguez Gallego, Claudia Adell Barrachina y Balma Escoín Almenar.

El acto de proclamación ha marcado el inicio del nuevo ciclo festivo y ha reunido a familiares, representantes municipales, entidades, peñas y vecinos.

Un calendario festero adelantado

Este año, Benicàssim estrena su calendario festero una semana antes del inicio oficial de las celebraciones patronales. El Ayuntamiento trasladó a este viernes y mañana, sábado, la proclamación de Lucía Pallarés Hernández y Aina Escuder Borrego como reinas mayor e infantil, respectivamente, para reservar este acto y el inicio del mandato de las nuevas cortes un espacio propio.

Benicàssim proclama a Lucía Pallarés Hernández reina mayor de las fiestas. / Mediterráneo

La alcaldesa de Benicàssim, Susana Marqués, ha felicitado a Lucía Pallarés y a las integrantes de su corte de honor, ha agradecido la labor de la reina y festera mayor saliente y ha recordado que “estas fiestas nos recuerdan que Benicàssim sigue vivo, activo, despierto, que nuestras calles siguen siendo punto de encuentro para que, generación tras generación, recordemos nuestros orígenes y tradiciones y rememoremos nuestro pasado, mirando hacia el futuro”.

“Somos un pueblo con una historia que se respira en nuestras calles, en nuestras villas, en nuestro patrimonio, en nuestras tradiciones, pero sobre todo, en nuestra gente. Y si hay algo que nos identifica, especialmente, es esa capacidad que tenemos de mantener vivas nuestras costumbres, de transmitirlas de padres a hijos y de hacer que cada generación encuentre su propia manera de querer y celebrar Benicàssim”, ha señalado.

La reina infantil, este sábado

Las proclamaciones continuarán mañana, sábado 12 de septiembre, a las 20:00 horas, con el acto dedicado a Aina Escuder Borrego, quien será proclamada reina infantil de las fiestas de Benicàssim para el periodo 2026/2027 junto a sus festeros y festeras.

La nueva distribución separa las proclamaciones del grueso de las fiestas en honor a Santo Tomás de Villanueva, que se celebrarán del 18 al 27 de septiembre. Así, las reinas, festeros y festeras comienzan a ejercer su representación antes de la apertura oficial de diez jornadas de celebraciones.

Durante diez jornadas, las calles y los principales espacios de la localidad volverán a convertirse en punto de encuentro para vecinos, peñas y visitantes. La programación reunirá propuestas dirigidas a todos los públicos y combinará los actos más arraigados de las fiestas con conciertos, espectáculos, actividades infantiles, encuentros gastronómicos, iniciativas impulsadas por las peñas y festejos taurinos.

“Invitamos a vecinos y visitantes a participar, disfrutar de cada acto y vivir estos días desde la convivencia, el respeto y el orgullo de pertenecer a Benicàssim Las fiestas patronales son una expresión de nuestra cultura y de nuestra forma de compartir la vida en Benicàssim. Agradecemos a la Comisión de Fiestas y a las peñas que desinteresadamente colaboran y participan en unas fiestas que son de todos”, ha concluido la concejal responsable de Fiestas, Elena Llobell.