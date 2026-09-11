Eugeni Alemany, música tradicional y exposiciones protagonizan la Semana Cultural de Betxí

Betxí concentra hasta el próximo jueves 17 de septiembre una nueva edición de la Semana Cultural y Deportiva, con una agenda que combina humor, música, exposiciones, actividades familiares y propuestas deportivas en diferentes espacios del municipio. Eugeni Alemany, Citra Trio, la Unió Musical de Betxí o las tradicionales serenatas de la Rondalla forman parte de una programación que precede a las fiestas mayores en honor al Santísimo Cristo de la Piedad.

La alcaldesa de Betxí, Carla Nebot, ha señalado que “estos días permiten mostrar la variedad de actividades que se hacen en el pueblo y dar espacio tanto a las entidades locales como a propuestas culturales pensadas para públicos muy diferentes”. “Queremos que sea una semana participativa y que la gente encuentre actividades con las que sentirse identificada”, ha añadido.

La programación comenzará este viernes a las 19:00 horas con la novena al Cristo de la Piedad y la santa misa. A continuación, el Teatro Municipal acogerá la XIII Gala del Deporte Local. El sábado habrá un taller sobre las aves y su importancia en la agricultura en l’Horta del Rajolar, el Campeonato de Guiñote, un encuentro de bailes y canto y, ya por la tarde, el concierto de fiestas de la Unió Musical de Betxí.

El domingo concentrará buena parte de la actividad cultural con la inauguración de varias exposiciones en diferentes puntos del municipio. Las Amas de Casa presentarán 'Entre telares, agujas e hilos, contaremos la historia e hilaremos recuerdos', Ginés Zurita mostrará una exposición de bonsáis y otra de maquetas de coches antiguos, La Diabòlica de Morvedre llevará '20 años de fuego' y el Centre Ocupacional Buris-Ana y Faustino Blázquez presentarán 'Hecho a mano'. La jornada incluirá también la romería al Calvario de Onda, el IX Memorial Jaime Pelegrí de ciclismo, el XIII Encuentro de Bolilleras y Multilabores y el concierto de Citra Trio en el Palau Castell con Música tradicional valenciana sin aditivos.

Uno de los principales reclamos llegará el lunes con Eugeni Alemany, que presentará 'La persona no descansa' a las 20:00 horas en el Teatro Municipal. Ese mismo día habrá narración oral y talleres de cultura clásica para el público familiar, la XIV Simultánea de Ajedrez Vila de Betxí y las tradicionales serenatas de la Rondalla por las calles.

Eugeni Alemany presentará 'La persona no descansa' a las 20:00 horas en el Teatro Municipal de Betxí. / Mediterráneo

El martes será el turno de las actividades musicales para bebés, un recital de Amics de la Poesia de Betxí, una sesión de pilates en la Muntanyeta de Sant Antoni y el Certamen Culinario Internacional. El miércoles, la programación continuará con partidos de balonmano, cine solidario contra el cáncer con la proyección de 'Toc Toc' y varias actividades en la carpa municipal.

La Semana Cultural y Deportiva se cerrará el jueves 17 con talleres infantiles en la plaza del Llaurador y la representación de Los Matariles, a cargo del grupo Artibe, en el Teatro Municipal.

El programa completo de las Fiestas de Septiembre de Betxí 2026 se puede consultar en https://festes.betxi.es/el-programa/