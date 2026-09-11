Burriana entra de lleno en la recta final de la Misericòrdia con toros, música y fiesta

Burriana apura ya las últimas jornadas de la Misericòrdia con el ambiente propio de unas fiestas que afrontan su despedida sin bajar el ritmo. La jornada de este viernes ha vuelto a dejar una combinación de toros, música y actividades en distintos puntos del municipio, con las peñas apurando las últimas horas y organizando fiestas en las calles.

La actividad taurina arrancó en el recinto con la exhibición de dos toros. El primero, de la ganadería Alejandro Vázquez, fue patrocinado por la peña Jóvenes del Bou, mientras que el segundo, de Montes de Oca, estuvo a cargo de la peña Les Bourrianeres. Tras los dos ejemplares llegó la exhibición de vacas de Hermanos Infantes, que mantuvo la expectación entre los aficionados y el público que se acercó hasta el recinto.

Lejos del ambiente taurino, la plaza José Iturbi se convirtió también en uno de los puntos de encuentro de la jornada gracias a un bingo musical que puso una nota especialmente desenfadada a la tarde. Música, juegos y diversión reunieron a las familias en una propuesta que volvió a demostrar la variedad de actividades que acompañan al programa festivo.

Los más pequeños y sus familias vibraron con el bingo musical de la plaza José Iturbi / Isabel Calpe

Las charangas se encargaron de llevar la música a las calles, mientras las peñas contribuyeron a extender el ambiente por diferentes emplazamientos con sus propios actos.

Balance positivo de Espai Segur

En el entorno de la Mercé volvió a instalarse además el Espai Segur del Ayuntamiento, que integra desde el pasado año las funciones del Punto Violeta y el Punto Verde de Prevención de Adicciones. El recurso ofrece información y sensibilización sobre conductas de riesgo y ocio saludable, además de atención inmediata y confidencial ante posibles situaciones de acoso, violencia contra la mujer o sumisión química.

El dispositivo ofrece información sobre conductas de riesgo, además de atención inmediata y confidencial ante posibles situaciones de violencia contra la mujer. / Isabel Calpe

El dispositivo, que cuenta con tres profesionales de psicología, trabajo social y educación social, se ha desplegado durante las celebraciones patronales de los días 4, 5, 11 y 12 de septiembre. Según la empresa concesionaria, esta edición está registrando una mayor participación e interacción ciudadana. La concejala de Servicios Sociales e Igualdad, Isabel Monfort, ha valorado que "el espacio está sirviendo tanto para responder ante posibles incidencias como para concienciar y favorecer unas fiestas seguras y respetuosas".

Este sábado, última jornada taurina

La Misericòrdia afronta este sábado su última gran jornada taurina con una intensa programación. Habrá exhibición de vacas a mediodía, dos toros por la tarde y, ya por la noche, un toro embolado. Después llegará el desmontaje de cadafales y escaleras, que marcará el final de la actividad taurina de estas fiestas. La jornada contará también con propuestas para el público infantil, como la feria de juegos tradicionales, además de la tortilla monumental de Acodis, antes de que Burriana encare las últimas horas de su semana grande.