Un campeonato nacional de hamburguesas llega a un pueblo de Castellón

Ha llegado uno de los eventos favoritos para los amantes de las hamburguesas. The Burger Cup aterriza por primera vez con cinco días de gastronomía, competición, música y ocio, en una cita que reunirá diez propuestas de diferentes puntos de España para conquistar al público.

La entrada al recinto será libre. / Mediterráneo

Onda se convertirá, por primera vez, en una de las paradas de The Burger Cup, el campeonato nacional de hamburguesas que llegará al Recinto Multiusos del 30 de septiembre al 4 de octubre.

La primera edición de The Burger Cup en Onda reunirá diez propuestas de diferentes puntos de España y distintos estilos de burgers, que competirán por conquistar al público ondense. Así, serán los propios asistentes quienes decidirán el resultado del campeonato, ya que podrán degustar las diferentes elaboraciones y votar por su favorita mediante el sistema habilitado por la organización.

La cita será de entrada libre y abrirá sus puertas miércoles 30, jueves 1 y viernes 2, de 19.00 a 01.00 horas; mientras que el sábado 3 y el domingo 4 el horario se ampliará de 12.00 a 01.00 horas, ofreciendo dos jornadas completas durante el fin de semana.

En esta línea, el concejal de Fiestas, Sergio Puig, ha destacado: “Seguimos apostando por traer a Onda propuestas diferentes que amplíen nuestra oferta de ocio y conviertan la ciudad en punto de encuentro”. “The Burger Cup combina gastronomía, música y actividades para disfrutar con amigos y en familia durante cinco días”, ha añadido.

Diez propuestas para conquistar al público

The Burger Cup reunirá en Onda a Madú, Arde, Lame, Gosso, Burger Mafia, Vulcano, Burger Lab, Capitano, Rookies, Malabar Burger y Six Seven, con diferentes formas de entender el universo burger y propuestas que competirán durante cinco días por convertirse en la favorita de los asistentes. Asimismo, la organización ha abierto la participación a los establecimientos de Onda especializados en hamburguesas, ofreciendo a los negocios locales la posibilidad de formar parte del evento.

El público asumirá así un papel protagonista durante el campeonato. Tras probar las diferentes hamburguesas, los asistentes podrán emitir su voto y, una vez finalizado el evento, la organización dará a conocer la clasificación y la hamburguesa ganadora de esta primera edición de The Burger Cup Onda.

Gastronomía, música y ocio

Más allá de la competición gastronómica, The Burger Cup plantea su llegada a Onda como una experiencia para disfrutar durante varias horas tanto con amigos como en familia. De este modo, las foodtrucks y las parrillas compartirán espacio durante las cinco jornadas con música, actividades y diferentes sorpresas, generando un ambiente festivo alrededor de la competición.

La programación reservará también un espacio para los más pequeños con el tradicional showcooking infantil, previsto para el sábado 3 de octubre a las 12.30 horas. Durante la actividad, los niños podrán preparar su propia mini burger. La participación será gratuita y requerirá inscripción previa a través de mensaje directo en la cuenta @theburgercup, hasta completar las plazas disponibles.

Asimismo, la oferta gastronómica contará con una parte dulce que, según la organización, será sorpresa y se dará a conocer unos días antes de la celebración del evento a través de las redes sociales.

Onda se suma a la gira nacional

La llegada de The Burger Cup supone la incorporación de Onda al recorrido nacional que el campeonato está desarrollando durante 2026 y con el que continúa sumando ciudades a un formato que combina gastronomía, música y ocio.

Noticias relacionadas

Durante cinco días, el Recinto Multiusos se convertirá así en punto de encuentro para descubrir algunas de las propuestas burger que están recorriendo España y decidir, por primera vez, cuál consigue conquistar al público de Onda. La entrada al recinto será libre y toda la programación y novedades del evento podrán consultarse a través de los perfiles de The Burger Cup en Instagram y TikTok.