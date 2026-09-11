El encierro de embolados llena de público las calles de Burriana
La cita recorrió la calle de la Misericòrdia, el Barranquet y el Pla antes de finalizar en la plaza Mayor sin incidentes.
El encierro de toros embolados llenó anoche de público las calles de Burriana en una de las citas más esperadas de las fiestas de la Misericòrdia. El festejo permitió recuperar esta actividad taurina que tuvo que ser suspendida el miércoles por la noche a causa de la lluvia, que dejó el firme y el recorrido en unas condiciones que no garantizaban el desarrollo de los actos con seguridad.
La noche arrancó con el encierro infantil de carretones embolados, también aplazado el miércoles por las condiciones meteorológicas adversas. Los más pequeños pudieron disfrutar finalmente de la cita antes de que los adultos tomaran el relevo en las calles de Burriana.
El encierro de embolados partió de la calle de la Misericòrdia y recorrió el Barranquet y el Pla hasta alcanzar la plaza Mayor, donde se concentraron numerosos espectadores para seguir el paso de los animales. El recorrido se desarrolló sin incidentes y mantuvo durante la noche el ambiente festivo.
La actividad taurina se completó con la exhibición de dos ejemplares embolados. El primero correspondió a la ganadería La Espuela y, posteriormente, salió un segundo toro de Hermanos Zorrilla Sánchez. Además, la noche se completó con las divertidas vacas enfundadas, que pusieron el punto más desenfadado a una velada marcada por el ambiente taurino.
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