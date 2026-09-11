Europa pone el foco en la Marjal d’Almenara para proteger uno de sus grandes humedales

Un total de 100 hectáreas de la Marjal d’Almenara forman parte del proyecto LIFE, una iniciativa con una duración de 10 años orientada a la conservación y restauración de zonas húmedas de toda la Unión Europea, siempre que estén incluidas en la Red Natura 2000. En el caso de AE-Agró, la participación en el proyecto se fundamenta en el acuerdo marco de colaboración con la Generalitat Valenciana, cuyo objetivo es hacer efectiva la ejecución de la Norma de Gestión del espacio, aprobada en octubre de 2021.

Por este motivo, AE-Agró pone a disposición del proyecto aproximadamente 100 hectáreas de la marjal, que incluyen terrenos propiedad de la asociación, como los Ullals de Cavanilles y els Quartons, así como terrenos municipales y acequias madre de cinco municipios de la marjal con los que la entidad mantiene acuerdos de custodia del territorio.

La Marjal d'Almenara cuenta con una gran riqueza de fauna y flora. / Vicent de Castro

A esta superficie hay que añadir los terrenos que AE-Agró gestiona mediante acuerdos de custodia con FUNDEM, Inferco y diversos particulares, que han puesto sus propiedades a disposición de la entidad de manera indefinida.

30 años de actividad continuada

Enric Amer, dirigente de AE-Agró, ha expresado que «la confianza de las administraciones públicas en AE-Agró es fruto de los treinta años de actividad continuada en la marjal. Durante este periodo, el trabajo de la entidad y del voluntariado ha contribuido a revertir una situación de práctica desaparición de los valores naturales del espacio y a convertirlo en uno de los humedales de mayor calidad ambiental del territorio valenciano».

Este proceso, añade, ha contribuido al reconocimiento de la Marjal d’Almenara como Lugar de Importancia Internacional del Convenio Ramsar y como Zona Especial de Conservación (ZEC), con una superficie aproximada de 1.500 hectáreas.

La ZEC Marjal d’Almenara se extiende desde l’Estanyol de Moncofa, en la desembocadura del río Belcaire, en la Plana Baixa, hasta Almardà, en Sagunt, en el Camp de Morvedre. El espacio está estrechamente relacionado con la descarga de los dos acuíferos subterráneos asociados al río Palància, Algar-Quart y Salt del Cavall, y especialmente con sistemas de surgencias y ullals como la Font de Quart, els Ullals dels Estanys i els Quartons, la Font Redona de la Llosa y els Pouets, además de una docena de ullals menores como la Font de Manyes, la Font de Cantero, les Marjaletes y la Font de la Bota.

Mosaico de hábitats

Actualmente, la marjal constituye un mosaico de hábitats y usos del territorio, con zonas naturalizadas, áreas agrícolas dedicadas a cultivos de temporada de primavera-verano, especialmente melonares y arrozales, marjalerías, una zona de extracción de turba, algunas cuadras de caballos, saladares y los ambientes asociados a la restinga litoral.

La marjal alberga además una importante diversidad de especies, entre las que destacan la cerceta pardilla, considerada el pato con mayor riesgo de desaparición de Europa, así como el águila pescadora, los aguiluchos, las cigüeñuelas, diversas especies de ardeidos, los zampullines, los calamones, la gambeta, las náyades y las tortugas de estanque y de arroyo, entre muchas otras.

«La importancia del espacio para la conservación de la biodiversidad se refleja también en los distintos programas de reintroducción de especies amenazadas, que tienen en la marjal algunos de sus principales espacios de actuación», comenta Amer.

En estos proyectos, añade, resulta fundamental la participación activa del voluntariado de AE-Agró, así como la incorporación de estudiantes en prácticas, que contribuyen a las tareas de seguimiento, gestión y conservación.