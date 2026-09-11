Imanol Arias y Miki Dkai protagonizan la programación cultural de la Fira d’Onda 2026

El Ayuntamiento de Onda ha presentado la programación cultural de la Fira d’Onda 2026, que llevará al Teatro Mónaco cuatro propuestas de teatro, música y humor durante los días grandes de las fiestas. El musical ‘El origen del hielo’, el monólogo de Miki Dkai, la obra de teatro ‘Mejor no decirlo’ y un tributo musical a Rocío Dúrcal conforman una agenda diseñada para ofrecer alternativas culturales para diferentes públicos.

Así, el Mónaco volverá a convertirse durante la semana de Fira en uno de los principales escenarios culturales de la ciudad, con una programación que combina espectáculos familiares, comedia, teatro y música.

Al respecto, el concejal de Cultura de Onda, Daniel Álvaro, ha destacado: “Queremos que la cultura forme parte de la experiencia de vivir la Fira, con propuestas variadas y de calidad para disfrutar y compartir”. “La Fira tiene muchas formas de vivirse y, un año más, abrimos las puertas del Mónaco para que vecinos y visitantes también puedan encontrar en la cultura un punto de encuentro durante estos días”, ha añadido.

El concejal de Cultura de Onda, Daniel Álvaro, presentando los eventos culturales de la Fira 2026. / Mediterráneo

Musical y humor para arrancar la programación

La agenda cultural comenzará el martes 20 con el musical ‘El origen del hielo’, tributo a Frozen, una propuesta dirigida especialmente al público familiar que contará con doble sesión, a las 16.30 y a las 19.00 horas. De esta manera, los más pequeños y sus familias podrán sumarse a la programación de Fira desde uno de los principales espacios culturales del municipio.

El miércoles 21, a las 19.00 horas, será el turno del humor con Miki Dkai, que llegará al Teatro Mónaco con su monólogo. La comedia toma así el relevo dentro de una programación que busca ofrecer propuestas diferentes a lo largo de la semana de fiestas.

La programación continuará el jueves 22, a las 19.00 horas, con ‘Mejor no decirlo’, una propuesta teatral que se incorporará a la agenda cultural de la Fira d’Onda 2026.

Reserva de entradas

Las personas interesadas en asistir a los diferentes espectáculos podrán reservar sus entradas a través de la plataforma municipal entrades.onda.es a partir del próximo lunes 14, a las 12.00 h.

De este modo, el Ayuntamiento completa la oferta festiva con una agenda cultural que amplía las opciones para disfrutar de la semana grande y consolida al Teatro Mónaco como punto de encuentro para las artes escénicas durante la Fira d’Onda.

Homenaje musical a Rocío Dúrcal

La última de las propuestas tendrá lugar el viernes 23, a las 22.30 horas, con un tributo musical a Rocío Dúrcal, que pondrá el broche a la programación cultural prevista en el Teatro Mónaco.

El espectáculo, con entrada libre hasta completar aforo, acercará al escenario del Mónaco un homenaje musical a una de las grandes figuras de la música en español y cerrará cuatro jornadas consecutivas de actividad cultural durante la Fira.