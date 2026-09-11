El nuevo deslinde de Costas redefine 2,2 kilómetros del litoral de Vinaròs: estos son los cambios

El nuevo mapa de la costa de Vinaròs ya es definitivo. El Gobierno ha aprobado la nueva delimitación del dominio público marítimo-terrestre en 2.249 metros de litoral, desde la playa dels Cossis hasta el entorno del barranco de Aiguadoliva, después de un procedimiento iniciado en 2025 que ha incluido estudios sobre el terreno, información pública y alegaciones.

Para entender qué supone este cambio, el dominio público marítimo-terrestre engloba los terrenos y espacios de la costa que la Ley de Costas considera de titularidad pública y que están destinados al uso y disfrute general. El deslinde es la línea que determina hasta dónde llega ese dominio público.

El proceso ya fue anunciado por Mediterráneo en febrero del año pasado, cuando Costas planteó actualizar casi tres kilómetros del litoral vinarocense. Entonces, el vicealcalde de Vinaròs, Juan Amat, explicó que se trataba de una actuación unilateral para adaptar la delimitación a la realidad física de la costa, donde, según señaló, “el mar ha ido ganando terreno en relación con la línea de costa”.

Amat ya advertía de que el cambio podía hacer que algunos terrenos que hasta entonces estaban fuera del dominio de Costas pasaran a quedar dentro. Ahora, más de un año después, la resolución publicada en el BOE concreta cómo queda finalmente esa línea.

La cifra definitiva es, además, inferior a la que se manejaba al inicio. La propuesta contemplaba 2.936 metros, pero finalmente son 2.249 metros, después de corregirse el cómputo de 687 metros correspondientes a la ribera del mar dentro de la zona portuaria.

El nuevo deslinde se divide en cinco zonas: la playa dels Cossis, la desembocadura del río Cervol, el paseo marítimo y las playas del Fortí y Fora Forat, la zona de servicio del puerto de Vinaròs y el barranco de Aiguadoliva.

El Cervol lleva el nuevo deslinde hasta 400 metros aguas arriba

Uno de los cambios más destacados se produce en la desembocadura del río Cervol. La nueva delimitación incorpora al dominio público el cauce y sus márgenes hasta aproximadamente 400 metros aguas arriba de la antigua línea, que databa de 1977.

La explicación está en los estudios realizados durante el procedimiento. Costas analizó la salinidad del agua y determinó la presencia de agua de origen marino en esta zona. Con estos resultados, considera que determinados terrenos del entorno del río reúnen las características necesarias para formar parte del dominio público marítimo-terrestre.

La protección no es igual en todo el tramo. En la zona del Cervol que está artificialmente canalizada y donde existe influencia del mar, Costas establece únicamente una servidumbre de tránsito de seis metros, destinada a garantizar el paso. En otros puntos donde el terreno es urbano se mantiene una servidumbre de protección de 20 metros.

También cambia la línea en la playa dels Cossis, donde se desplaza hacia el interior respecto al deslinde aprobado en 2011. El nuevo trazado se ajusta a las características actuales del terreno y al pie del muro exterior del paseo.

En el tramo del paseo marítimo y las playas del Fortí y Fora Forat, la modificación es más limitada. En su primera parte se incorporan terrenos con características de playa hasta el borde exterior del paseo, mientras que el resto mantiene la delimitación de 1977. En esta zona se establece una protección de 20 metros.

Aiguadoliva mantiene una protección de 100 metros

El otro punto donde el nuevo deslinde introduce cambios importantes es el barranco de Aiguadoliva. Los estudios realizados durante la tramitación concluyeron que el agua del mar penetra de forma permanente en esta zona por filtración a través de la barra de arena que cierra la desembocadura.

Por este motivo, Costas incorpora al dominio público el cauce y los márgenes del barranco, además de la zona de playa que presenta las características previstas por la normativa.

En este sector se mantiene una servidumbre de protección de 100 metros. Una empresa afectada había solicitado que se redujera a 20 metros, pero Costas rechaza la petición al considerar que no se cumplen las condiciones legales para aplicar esa reducción. Entre otros motivos, señala que el terreno se encuentra a menos de 500 metros de la desembocadura al mar abierto.

La resolución también delimita la zona de servicio del puerto de Vinaròs, que coincide con la antigua zona de servicio portuaria de 1964. Además, se ha fijado por separado la línea de la ribera del mar, teniendo en cuenta hasta dónde pueden llegar las olas durante los temporales y, en la playa del Clot, el muro que separa la playa de la carretera.

Este ajuste reduce la superficie inicialmente afectada en el caso de un propietario particular del Clot. La estimación pasa de unos 575 metros cuadrados a aproximadamente 115, debido al cambio de la línea de la ribera del mar.

La aprobación definitiva llega después de un procedimiento iniciado en 2025, con información pública, audiencia a los interesados y un acto de apeo celebrado en mayo de ese año. Durante la tramitación presentaron alegaciones, entre otros, el Ayuntamiento de Vinaròs y la Generalitat, aunque la resolución desestima en su mayor parte las objeciones planteadas.

Con la aprobación del nuevo deslinde, Costas ordena también revisar las situaciones registrales que sean incompatibles con la nueva delimitación. Los propietarios cuyos terrenos hayan quedado incluidos en el dominio público podrán solicitar, en los casos previstos por la Ley de Costas, la correspondiente concesión administrativa dentro del plazo establecido.