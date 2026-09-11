Evento flamenco
Oropesa del Mar reúne a cinco artistas en el Festival Flamenco del 11 hasta el 13 de septiembre
Marina Heredia, Cristian de Moret, Andrés Barrios, Irene Ribas y Fede Núñez protagonizan la programación en la explanada de la calle José Rivera Forner
Oropesa del Mar volverá a convertirse en punto de encuentro para los amantes del flamenco con la celebración, los próximos 11, 12 y 13 de septiembre, del Festival Flamenco de Oropesa del Mar, una cita impulsada desde la Concejalía de Fiestas que reunirá durante tres jornadas a destacados artistas y nuevas propuestas del género.
La explanada de la calle José Rivera Forner, con el castillo como telón de fondo, será el escenario de una programación que combinará diferentes formas de entender y expresar el flamenco a través de cinco actuaciones distribuidas a lo largo del fin de semana.
El festival comenzará el viernes 11 de septiembre a las 22:30 horas con la actuación de Fede Núñez. A continuación, a las 23:30 horas, llegará el turno de Cristian de Moret, artista que fusiona en su propuesta la raíz flamenca con diferentes influencias musicales contemporáneas.
La segunda jornada tendrá lugar el sábado 12 de septiembre y comenzará, también a las 22:30 horas, con Irene Ribas. A las 23:30 horas, el escenario recibirá a Marina Heredia, una de las voces reconocidas del flamenco actual y protagonista de la noche del sábado.
El Festival Flamenco llegará a su última jornada el domingo 13 de septiembre. En esta ocasión, la programación se adelantará a las 20:00 horas para recibir a Andrés Barrios, pianista y compositor cuya propuesta parte del flamenco para explorar nuevos lenguajes y sonoridades.
Durante tres días, Oropesa del Mar ofrecerá así un recorrido por distintas generaciones y maneras de acercarse al flamenco, desde el cante y las propuestas más arraigadas en la tradición hasta proyectos que incorporan nuevas influencias y formas de expresión.
La celebración del festival permitirá además trasladar la actividad cultural y festiva a la explanada José Rivera Forner durante un fin de semana de septiembre, prolongando la programación del municipio más allá de los meses centrales de la temporada estival.
Desde la Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de Oropesa del Mar se continúa apostando por una programación diversa y por acercar al público espectáculos musicales de calidad, en esta ocasión con el flamenco como protagonista y con una propuesta que reunirá en un mismo escenario a artistas de diferentes estilos y trayectorias.
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