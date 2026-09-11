Orpesa refuerza sus cuentas con casi 700.000 euros para nuevas actuaciones

El Ayuntamiento de Orpesa ha aprobado una modificación presupuestaria cercana a los 700.000 euros durante el pleno ordinario de septiembre. La sesión también ha servido para fijar los festivos locales de 2027, nombrar a las reinas y cortes de honor de las fiestas patronales de 2026 y debatir varias mociones presentadas por los grupos políticos municipales.

Uno de los principales acuerdos ha sido la aprobación inicial de la modificación de créditos 5/2026, mediante créditos extraordinarios y suplementos de crédito financiados con cargo al remanente de tesorería para gastos generales.

La operación asciende a cerca de 700.000 euros y permitirá al consistorio incorporar nuevos recursos para atender actuaciones y necesidades que no estaban contempladas inicialmente en el presupuesto municipal.

Entre los destinos previstos para estos fondos se encuentran las subvenciones deportivas y las ayudas dirigidas a diversas asociaciones locales.

Fija sus festivos locales para 2027

El pleno municipal también ha aprobado la propuesta de festivos locales para 2027. Las dos jornadas elegidas serán el lunes 26 de julio y el lunes 4 de octubre, fechas que pasarán a formar parte del calendario laboral del municipio durante el próximo ejercicio.

En materia festiva, la corporación ha dado igualmente luz verde al nombramiento de las reinas y cortes de honor de las Fiestas Patronales de 2026, oficializando así a las representantes del municipio durante las próximas celebraciones.

La sesión también ha incluido diferentes expedientes correspondientes al área de Intervención y Contabilidad. En concreto, han salido adelante tres propuestas de acuerdo relativas a omisiones de fiscalización, además de una propuesta correspondiente a facturas con reparos, que continuarán ahora con su correspondiente tramitación administrativa.

La moción sobre limpieza viaria no sale adelante

En el apartado de mociones, el Grupo Municipal Socialista presentó una iniciativa para mejorar el servicio de limpieza viaria y elaborar un nuevo contrato adaptado a las necesidades actuales del municipio. La propuesta, sin embargo, no obtuvo los apoyos suficientes de la corporación municipal y quedó rechazada.

El pleno abordó además dos iniciativas relacionadas con el apoyo a Ceuta y la situación de la ciudad autónoma. Finalmente prosperó la moción presentada por el Partido Popular, que contó con los votos favorables de PP, VOX y Ciudadanos.