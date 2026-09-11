La porcelana que ha conquistado l’Alcora: el público elige esta obra china entre 321 ceramistas de 41 países

Una obra de porcelana llegada desde China ha conquistado al público de l’Alcora. ‘Inner Aureole’, del ceramista Xiao Daoxian, ha sido la más votada entre las 42 piezas seleccionadas para la exposición del 43 Concurso Internacional de Cerámica de l’Alcora (CICA 2026), que este año ha reunido a 321 ceramistas de 41 países.

Tras una compleja deliberación, la comisión técnica seleccionó las 42 obras que integraron la exposición. Entre ellas, los visitantes han elegido, mediante votación popular, la ganadora del Premio Caixa Rural l’Alcora, dotado con 3.000 euros.

El reconocimiento ha sido para ‘Inner Aureole’, una creación del ceramista chino Xiao Daoxian, que ha cautivado al público por la excelencia y delicadeza de su técnica.

La obra ‘Inner Aureole’ ha sido elegida mediante votación popular entre las 42 piezas seleccionadas. / R. D. A.

Una porcelana que parte de la naturaleza y entra en lo onírico

El jurado ha destacado «la excelencia técnica en el dibujo a tercer fuego sobre porcelana» y el modo en que la obra, «a partir de la observación de la naturaleza, se adentra en un universo onírico».

Asimismo, ha valorado «el sutil aprovechamiento de la superficie» y «una sensibilidad contemporánea muy definida».

Nacido en 1996, Xiao Daoxian es licenciado en Arte y Diseño Cerámico por el Instituto de Cerámica de Jingdezhen, donde se graduó en 2017, y obtuvo un Máster en Arte en el mismo centro en 2020.

Su trabajo parte de la observación de formas biológicas reales y de un proceso que el propio artista define como «referencia figurativa y reconstrucción lógica». A partir de estas referencias, desplaza, fragmenta y reconstruye las formas para crear imágenes que se sitúan «en algún lugar entre lo que veo y lo que imagino».

Plantas, animales y texturas se convierten así en fragmentos que reorganiza para crear sus propios ecosistemas.

«Intento reconstruir un mundo que resulte a la vez familiar y extraño. La observación es mi punto de partida, pero es la imaginación la que permite que ese mundo crezca», explica Xiao Daoxian.

Contradicciones que conviven dentro de la obra

En sus obras, las contradicciones también ocupan un lugar central. «Me interesa cómo las contradicciones pueden coexistir sin anularse», señala el artista.

Xiao Daoxian busca que el espectador pueda entrar en ese universo «con sus propios recuerdos y suspender por un momento la lógica ordinaria».