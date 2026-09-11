La quinta Entrada vuelve a llenar Segorbe: 52 segundos de toros y caballistas ante una multitud de asistentes

La fiesta taurina se ha vivido con intensidad desde primera hora este viernes en Segorbe. Las familias han tomado la calle Colón por la mañana con la trashumancia infantil y, horas después, el mismo escenario se ha vuelto a llenar para recibir a la quinta Entrada de Toros y Caballos de 2026.

A las dos en punto, los diez caballistas han acompañado a la manada de Germán Vidal en una carrera que ha terminado tras 52,05 segundos, algo más larga que las de los días anteriores. La Entrada se ha desarrollado sin incidentes y ha dejado una nueva jornada de gran afluencia de público en la calle Colón.

La carrera ha vuelto a ofrecer las características imágenes de este festejo, con los jinetes conduciendo a las reses por el recorrido mientras el público seguía la evolución de la manada. La belleza de la Entrada ha sido uno de los aspectos destacados de esta quinta jornada.

Los protagonistas de la jornada

Los protagonistas a caballo de esta quinta Entrada han sido Alfonso Alandí (padre), Nerea Alandí, Dani Palomar, Juan Calpe, Fran Zarzoso, Julen Estornell, José Puchol, Ramón Ardit, Patxi Guerrero e Iván Barroso.

Los diez han sido los encargados de guiar a las reses de Germán Vidal en una nueva carrera de la semana taurina segorbina, que este viernes ha vuelto a congregar a una multitud en uno de los puntos principales del recorrido.

La jornada había arrancado ya a media mañana con la trashumancia infantil, una actividad organizada por la Comisión de Toros 2026 que ha contado un año más con una multitud de asistentes. Las familias han disfrutado así desde primera hora del viernes de semana taurina en la calle Colón.

La trashumancia infantil ha sido todo un éxito un año más en la calle Colón, con familias disfrutando del viernes de semana taurina a lo grande. / MEDITERRÁNEO

Amplia representación institucional en el palco

La quinta Entrada ha contado también con una amplia representación institucional. La alcaldesa de Segorbe, M.ª Carmen Climent, y la corporación municipal han estado acompañadas en el palco por la presidenta de Les Corts Valencianes, Llanos Massó; el diputado Alberto Fabra; la senadora Amparo Marco; la secretaria autonómica de Cultura, Marta Alonso, y el secretario autonómico de Política Institucional y Cohesión Territorial, Carlos Gil.

También han asistido el director general de Cultura, Ignacio Prieto; el director general de Turismo, Israel Martínez; el subdirector general de Cultura, Antonio Penya; el director general de Participación, José Salvador Tárrega, y el presidente del Consell Escolar de la Comunitat Valenciana, Juan Salvador Oliver.

La programación continúa esta tarde con la cuarta jornada del concurso de ganaderías Ciudad de Segorbe, que celebra su XLI edición. La ganadería encargada de participar esta tarde y noche en la muestra será Daniel Machancoses, de Picassent (Valencia).