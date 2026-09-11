Solidaridad festiva tras el incendio: Una peña y un barrio de la Vilavella volcados con los damnificados de su pueblo

El incendio forestal del 25 de julio devastó tanto el término municipal como el ánimo de la Vilavella. La población tuvo que ser evacuada en su totalidad y los vecinos pasaron varios días fuera de casa. Al volver, descubrieron que no solo habían perdido su paisaje. Los daños más cuantiosos y visibles fueron los que afectaron a terrenos forestales y fincas agrícolas. Entre los damnificados, los dos viveros de la población, Esvi y Vicente, que vieron como en pocas horas sus instalaciones eran pasto de las llamas.

Con la ceniza y el olor a quemado todavía en el ambiente, la peña Ponill Collastre, que tenía una reunión prevista para hablar de las fiestas de Sant Xotxim el viernes siguiente al del incendio, decidió mantenerla. Ese martes, «cuando volvimos a casa, en el grupo de WhatsApp que tenemos empezó a hablarse de hacer algo», explica el presidente, Juan Ibáñez Aznar.

Tenían claro que querían contribuir activamente de algún modo, y optaron por «ayudar a las empresas que habitualmente colaboran con nosotros que pudieran haberse visto afectadas».

La peña nació en el marco de las fiestas del barrio de Sant Xotxim hace doce años. «Éramos un grupo de amigos que quisimos juntarnos para disfrutar juntos más intensamente». Hace cinco años, motivados por la tradición taurina que caracteriza a Sant Xotxim, patrocinaron su primer toro.

Desde entonces, diversas empresas han colaborado en ese propósito con sus aportaciones. Entre ellas los Viveros Esvi y Vicente. Así fue como Ponill Collastre quiso devolver ese apoyo con solidaridad. Entre todos sus colaboradores han sido los únicos damnificados.

Integrantes de la peña Ponill Collastre de la Vilavella. / RAÚL GAVARA

La primera propuesta que materializaron fue la venta de la carne del toro, la primera vez que lo han hecho. Además, montaron una rifa «de un viaje y un bono en el balneario de la localidad, cuya gerencia «quiso contribuir donando ese bono». Entre ese sorteo y la venta de la carne, en total 350 kilos, lograron recaudar más de 2.300 euros. Un dinero que han repartido entre los dos viveros.

Juan Ibáñez defiende que cuando plantearon la iniciativa «ya sabíamos que nuestro barrio respondería, porque es muy solidario» y así lo demostraron. «Vino gente a donar dinero desinteresadamente, sin comprar nada», asegura.

Los 35 miembros de la peña impulsaron la propuesta como reacción espontánea al desastre provocado por el incendio, pero no descartan repetirla en el futuro, si se diera el caso y surgiera alguna causa con la que contribuir. «La gente nos felicitó por haberlo hecho», indica su presidente.

Esta vez, están satisfechos y agradecidos por la contribución de los vecinos y aseguran que «esperamos ayudarles, aunque sea un poquito, a afrontar estos momento tan difíciles». La aportación económica quiere ser, además, una manera de «transmitirles nuestro ánimo, fuerza y esperanza para seguir adelante».

Además de esa iniciativa solidaria, dentro de las fiestas de Sant Xotxim, la peña Ponill Collastre patrocinó un toro de Monteviejo, que se exhibió el día 21 de agosto, el primer viernes de la programación.