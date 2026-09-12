La Vall d’Uixó reactiva la reforma del Ayuntamiento: 5 millones y 15 meses para acabar las obras

La Vall d'Uixó ha adjudicado definitivamente las obras de reforma y ampliación del ayuntamiento, el segundo contrato que el gobierno local se ha visto obligado a licitar para el mismo proyecto, tras la rescisión del anterior «por incumplimientos» de la empresa.

La nueva contratación se ha concretado a Nealis Infraestructuras S.L.U. por 5.049.900,51 euros (impuestos incluidos), lo que supone un encarecimiento sobre el presupuesto de la primera adjudicación de casi dos millones.

Ese sobrecoste, como explicó el pasado mes de mayo la alcaldesa, Tania Baños, coincidiendo con la publicación de la segunda licitación, se debe a la aparición de «problemas estructurales en el edificio de la antigua sede de la Schola Cantorum».

En cuanto a la rescisión del primer contrato, Baños aseguró que la adjudicataria no estaba cumpliendo con los compromisos adquiridos y «cuando estábamos a pocos meses de que finalizara el plazo previsto, solo había ejecutado el 28% de la obra».

Durante meses, la reforma no experimentó ningún avance, porque para anular un contrato e iniciar los trámites para contratar a otra empresa «existe una ley que establece unos procedimientos que no se pueden saltar», defendió en su momento. No era cuestión solo de anular el contrato. Tuvo que abrirse un expediente en el que se le dio la opción a la mercantil afectada de alegar y tras su resolución, se pudo avanzar.

Una cuestión importante vinculada con esta inversión es que depende de la concesión de una subvención de los fondos europeos Next Generation, que establece unos plazos de ejecución y justificación muy concretos que, ante el evidente retraso, no se iban a cumplir, lo que podía comprometer esa aportación millonaria.

Antes de que eso sucediera, el Ayuntamiento expuso las razones de la demora al Ministerio de Vivienda, a través del cual se gestionó esta ayuda del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y se solicitó una prórroga, que ha sido concedida.

En el momento que se firme el contrato de la nueva adjudicación, algo que podría suceder entre lo que queda de septiembre y octubre, se activará un plazo de quince meses para reanudar y completar las obras. La encargada de cumplir con ese objetivo es la empresa castellonense Nealis Infraestructuras, SLU.

Cambio de concepto

Sobre el momento actual, Tania Baños ha incidido en que lo más relevante es que, superados los escollos con los que se ha encontrado el Ayuntamiento en este proyecto, «lo que al final importa es que en breve comenzarán las obras de uno de los proyectos más ambiciosos de la legislatura».

Una intervención que se planteó para «transformar la relación que mantiene el Ayuntamiento con la ciudadanía». Con la nueva infraestructura, «la Casa de la Vila se convertirá en un espacio para todas y todos, en el que garantizaremos la accesibilidad y la comodidad, al lograr concentrar el máximo de servicios municipales en el edificio central». Unos servicios que en la actualidad están dispersos por diferentes inmuebles distribuidos por el centro de la ciudad. Además, ofrecerá la posibilidad de organizar actos culturales como presentaciones, exposiciones o conciertos.

Baños ha aprovechado la adjudicación definitiva de este contrato para remarcar que «estamos viviendo un verano muy positivo para la Vall», porque en cuestión de un mes y medio se han inaugurado «proyectos que eran impensables en la Vall en un periodo de tiempo tan corto», como es el caso del Museu Arqueològic de la Fàbrica de la Llum; la ampliación de la excavación y museización del poblat de Sant Josep; del reconstruido colegio público Rosario Pérez y el parque acuático.

Tanto el museo como el yacimiento ibero de Sant Josep también han contado con financiación europea, mientras que el colegio se ha ejecutado con fondos del pla Edificant y el parque acuático con fondos municipales, concretamente los que se obtienen de la explotación de les Coves de Sant Josep.