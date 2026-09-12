Almassora ratifica su defensa del litoral ante los vecinos afectados por el deslinde de Costas

La alcaldesa de Almassora, María Tormo; la concejala de Playas, Silvana Rovira; y los técnicos municipales han mantenido una reunión con los vecinos de la playa afectados por la propuesta de rectificación del deslinde del dominio público marítimo-terrestre (DPMT) planteada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. El encuentro ha permitido trasladar a los residentes la situación actual del expediente, explicar el nuevo trámite de audiencia abierto por el Gobierno y recoger sus inquietudes ante las posibles consecuencias de la nueva delimitación.

El Ayuntamiento ha trasladado su firme oposición a unos criterios que, a juicio del consistorio, perjudican los intereses generales de Almassora al situar la línea propuesta sobre una zona actualmente pavimentada y consolidada del frente litoral, con afección al paseo y al entorno de las viviendas de primera línea.

Durante la reunión, el equipo de gobierno ha reafirmado que el consistorio volverá a presentar alegaciones dentro del plazo establecido y mantendrá la misma posición defendida desde el inicio del expediente, la de reclamar que la delimitación tenga en cuenta la realidad física de la costa almassorina y que la línea de ribera del mar se sitúe en la zona exterior del denominado muro.

"Queremos que los vecinos sepan que el Ayuntamiento está a su lado y que vamos a defender sus intereses hasta el final. No vamos a aceptar que una zona pavimentada y consolidada de nuestro frente litoral pase a ser considerada, a estos efectos, como playa", ha señalado la alcaldesa, María Tormo.

Tormo ha manifestado que el Ayuntamiento defenderá sus intereses hasta el final. / Mediterráneo

Respaldo

Entre los asuntos tratados, desde el consistorio se ha planteado la posibilidad de facilitarles a los vecinos afectados unas especies de plantillas para ayudarles en la redacción de sus alegaciones particulares si así lo consideran oportuno. Además, el Servei d'Informació i Atenció Ciutadana (SIAC) abrirá de manera excepcional dos tardes más a la semana, los martes y jueves, para atender la formalización de dichas alegaciones.

La primera edila ha explicado que la reunión con los afectados responde también a la voluntad del Ayuntamiento de mantener una comunicación directa con los residentes durante la tramitación del expediente. "Es importante escuchar a nuestros vecinos, explicarles qué está ocurriendo y poner a su disposición toda la información de la que dispone el Ayuntamiento. Estamos hablando de sus viviendas, de nuestro paseo y del futuro de nuestra playa", ha indicado Tormo.

El expediente afecta a un tramo de costa de aproximadamente 3.418 metros, comprendido entre el límite sur de la zona de servicio del Puerto de Castellón y el Paseo Vora Riu.

Defensa del litoral y regeneración

El Ayuntamiento considera que la defensa de la realidad actual del frente litoral debe ir acompañada de la reivindicación de una solución que permita avanzar en la regeneración de la playa de Almassora, especialmente en el ámbito de Pla de la Torre.

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El consistorio continúa reclamando al Gobierno de España la ejecución de este proyecto, considerado estratégico para el futuro de la costa almassorina y que contempla una inversión prevista de 8,8 millones de euros. La actuación permanece pendiente de la declaración de impacto ambiental.