Benicàssim proclama a Aina Escuder nueva reina infantil

La emoción y la ilusión de los más pequeños ha protagonizado la proclamación de Aina Escuder Borrego como reina infantil de las fiestas de Benicàssim 2026/2027, junto a sus 19 festeros y festeras. Con el nombramiento, comienza una experiencia que compartirá durante los próximos meses.

Aina disfrutará de este periodo entrañable, acompañada por Valentina Escoín Simonian, Carmen López Calixto, Miquel Marín Ferrando, Carla Mendoza Ramón, Manuela Agut Cadenas, Alejandro Egidos Jaramillo, Vega Tárrega Ascorbe y Gabriel Santamarta Alarcón. La corte también está formada por Catalina Santamarta Alarcón, Claudia Traver Moreno, Javier Lucas García, Mateo Corella Ferat, Martín Gutierro Paches, Keila Pujol Tro, Max Bellido Méndez, Neizan Güemes Martínez, Valeria Cubedo Gallego, Zoe Leyva Fernández y Naia Iranzo Aledo.

El acto de proclamación ha reunido a familiares, representantes municipales, entidades, peñas y vecinos, que han querido acompañar a la reina infantil, y a sus festeros y festeras en una de las citas más esperadas del calendario local.

La alcaldesa, Susana Marqués; Aina Escuder; y la edila Elena Llobell. / Bellido

Implicación

La alcaldesa de la localidad, Susana Marqués, ha agradecido la labor realizada por la reina infantil, y los festeros y festeras que dejan este año su representación, y ha felicitado a Aina Escuder y a todos los que la acompañarán durante este año.

«Volvemos a reunirnos esta noche aquí, en el mismo escenario en el que ayer proclamamos a nuestra reina mayor, Lucia Pallarés Hernández, y a las festeras Nayara, Claudia y Balma, para vivir otra presentación oficial, la de la niña Aina Escuder Borrego que, junto a este gran elenco, seguro que llenarán de alegría las fiestas de septiembre, las que dedicamos a Santo Tomás de Villanueva, patrón de nuestra iglesia», ha señalado.

Marqués también ha mostrado su agradecimiento «a todos aquellos que, de forma desinteresada, dedican su tiempo y su esfuerzo, a que podamos disfrutar de cada uno de los actos programados. Me refiero a la Concejalía de Fiestas, la Comisión de Fiestas, la Policía Local, las fuerzas y cuerpos de seguridad, los trabajadores municipales y, en definitiva, a todos los que contribuyen a que todo lo posible se haga realidad».

La proclamación de Aina Escuder completa los actos iniciados con el nombramiento de Lucía Pallarés Hernández como reina mayor, junto a su corte de honor, formada por Nayara Rodríguez Gallego, Claudia Adell Barrachina y Balma Escoín Almenar.

Inicio fiestas

Benicàssim ultima ya los preparativos para celebrar sus fiestas patronales en honor a Santo Tomás de Villanueva, que tendrán lugar del 18 al 27 de septiembre. Durante diez jornadas, las calles y los principales espacios volverán a convertirse en punto de encuentro para vecinos, peñas y visitantes, que disfrutarán un año más de una completa programación.

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Los actos más tradicionales compartirán protagonismo con conciertos, propuestas culturales, actividades infantiles, encuentros gastronómicos, iniciativas impulsadas por las peñas y festejos taurinos. «Las fiestas forman nuestra identidad y reflejan nuestra manera de convivir, compartir y mantener vivas nuestras tradiciones. Aina, Lucía y quienes las acompañan serán los mejores embajadores de ese sentimiento festivo», ha concluido la concejala de Fiestas, Elena Llobell.