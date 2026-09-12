Burriana cierra la semana taurina de Misericòrdia con 19 toros de gran nivel

La última jornada taurina de las fiestas de la Misericòrdia de Burriana ha puesto el punto final a una semana de festejos, que ha vuelto a situar el recinto de la Vila como uno de los grandes centros de atención de las celebraciones patronales. La programación ha comenzado por la mañana con la exhibición de vacas patrocinadas por la peña Amics els Serrano y, ya por la tarde, el protagonismo ha recaído en el toro Sillero, de la ganadería de Peñajara, patrocinado por el Ayuntamiento de Burriana.

La jornada ha continuado con la suelta de vacas y, posteriormente, con la exhibición de Cubero, de la ganadería de Ana Romero, patrocinado por la peña Els Braus y, al cierre de esta edición, el broche de oro lo pondrá la última embolada. Así, se pone el punto y final a una intenso cartel compuesto por 19 toros de ganaderías de prestigio y gran nivel de los ejemplares.

Balance inicial

La variedad de hierros y el nivel de los ejemplares han sido, precisamente, algunos de los aspectos más destacados por la Comissió del Bou, que este año ha celebrado su 50º aniversario. La valoración de la entidad es inicial, ya que será en la Gala Taurina del próximo 26 de septiembre, cuando se entreguen los premios a los mejores detalles, salidas, presentaciones y juegos de los astados. No obstante, consideran que la semana ha dejado un balance muy positivo, especialmente por el nivel mostrado por los toros de las peñas.

Uno de los aspectos que más se ha querido poner en valor es el esfuerzo realizado por las peñas en un momento económico complicado para las ganaderías. A pesar de las dificultades, han apostado por confeccionar un cartel con ejemplares de prestigio, bien presentados y capaces de ofrecer buenas tardes a los aficionados. También subrayan que los festejos se han desarrollado sin incidentes de gravedad. Como ocurre en celebraciones multitudinarias de estas características, se han producido los habituales sustos y algunos accidentes, derivados de la concentración de público y del desconocimiento de las normas del festejo por parte de algunas personas. Sin embargo, las situaciones registradas se han podido solventar sin mayores consecuencias.

Desde la entidad valoran especialmente la respuesta del público. Aunque muchos toros realizaron sus salidas desde la plaza Mayor, la mayoría optó por recorrer el conjunto del recinto, lo que permitió que los aficionados situados en la otra plaza y en las calles de la Vila también pudieran disfrutar del espectáculo. Esta circunstancia ha contribuído a extender el ambiente taurino por diferentes puntos del recorrido y a mantener la expectación durante las tardes.

La elección de los mejores ejemplares de las peñas será difícil debido a la nobleza, bravura y gran presentación de los animales. Los toros del Ayuntamiento quedan fuera de concurso, sin embargo hay que destacar Matayeguas de El Parralejo, considerado uno de los mejores vistos en Burriana en años. También generaron gran expectación el toro del 50º aniversario de la Comissió, de cerca de 700 kilos) y el de Peñajara.

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Los pequeños han disfrutado de los juegos tradicionales. / Calpe

Por otro lado, el buen ambiente también se ha trasladado al entorno de la Mercé donde los más pequeños y sus familias han disfrutado de una feria de juegos tradicionales, con propuestas como el tiro con arco, los bolos o la pesca. En la plaza José Iturbi, la segunda y última jornada del festival Sona ha puesto el broche a la programación musical con las actuaciones del grupo Estiu, La Mirada de Kahlo y la dj Eva Manhattan. La concejala de Fiestas, Paloma Boix, ha destacado que la iniciativa «se ha convertido en una plataforma imprescindible para visibilizar y respaldar el extraordinario talento que tenemos en nuestra ciudad y en localidades cercanas». Asimismo, ha subrayado que «ha sido un orgullo ver la plaza repleta de vecinos disfrutando de una propuesta de calidad con estilos muy variados, apostando de forma por la música en valenciano y el liderazgo femenino».

El festival Sona ha puesto el toque musical. / Calpe