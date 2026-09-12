Corneado de gravedad un hombre de 80 años durante la exhibición del primer toro de Festa la Vila de la Vilavella

La programación taurina de la programación de Festa la Vila de la Vilavella ha empezado con mal pie, después de que se hayan producido dos incidentes. El primero, este sábado por la mañana, en el transcurso del IV Encierro Campero. El segundo, por la tarde, con la exhibición del primer cerril de las fiestas, que ha corneado a un anciano.

Se da el caso de que el toro que ha protagonizado el incidente vespertino, de la ganadería de Aida Jovani, iba a ser exhibido por la mañana, tras el mencionado encierro, pero la gravedad del estado del herido, un jinete que ha caído del caballo justo cuando accedía a la plaza de la Estrella, ha hecho recomendable el traslado con la supervisión del médico y han tenido que aplazarse hasta la tarde los actos taurinos previstos.

Idénticas consecuencias ha tenido la cogida de la tarde. El médico ha participado en el traslado del corneado, nacido en el año 1946, hasta el Hospital de la Plana, por lo que el Ayuntamiento ha suspendido los festejos, al quedarse la exhibición sin el equipo sanitario obligatorio. Además del cerril, se había programado la suelta de un novillo y vacas de la ganadería de Javier Tárrega El Gallo, de Moncofa.

Varias cornadas

El incidente de la tarde se ha producido muy cerca de la plaza de la Vila. A pocos metros de una ratera y del animal, dentro del recinto, había cuatro personas asistiendo a la exhibición, entre las que se encontraba el herido. El toro, que podía parecer que iba a seguir a otros aficionados, ha girado la cara y ha protagonizado una arrancada ante la que el hombre, de 80 años de edad, no ha tenido la agilidad ni la destreza suficientes para huir y guarecerse tras los barrotes. De hecho, lo ha empitonado justo cuando había llegado a la barrera, pero ya estaba a su merced.

Lo ha embestido en varias ocasiones, entre los barrotes, pese a que uno de los aficionados, de inmediato, ha tratado de ayudarlo a entrar y otro desde el interior del recinto ha tirado del rabo para distraer al toro. De las consecuencias del incidente poco se sabe, de momento, salvo que, al parecer, presentaba varias cornadas en las piernas. Tras la primera asistencia y estabilización en el servicio sanitario de la fiesta, se ha procedido a su traslado de urgencia.

Cogida en Nules

Ha sido la segunda cogida del día en la Plana Baixa. La primera se ha registrado también por la tarde, durante la exhibición del toro con el que las fiestas del barrio de Sant Xotxim de Nules han inaugurado su programación taurina, un ejemplar de la ganadería madrileña de Monte la Ermita.

El herido en este caso ha sido un aficionado del municipio de 46 años de edad, que ha sufrido una herida inciso-contusa en el triángulo de escarpa sin afectación vascular importante, con una trayectoria de diez centímetros. El hombre ha acudido por su propio pie a los servicios médicos, donde ha recibido una primera asistencia antes de ser trasladado a la Plana con constantes vitales estables y pronóstico reservado. En principio, según han confirmado fuentes consultadas, no revestiría gravedad.