La música marca el ecuador de las fiestas de Peñíscola

La Misa y Plegaria del Pescador, con la que se ha dado inicio el XLII Ciclo de Conciertos de Música Clásica Ciudad de Peñíscola, que se prolongará hasta el 27 de septiembre, han marcado el paso del ecuador de las fiestas de Peñíscola.

La Iglesia de Santa María ha acogido esta primera cita musical de la Coral Polifónica de Peñíscola y la Orquesta de Cámara Santa María, bajo la dirección de Raquel Bayarri.

Autoridades y festeros comparten su ilusión por las fiestas. / Boix

Por la tarde, la jornada ha continuado con el tardeo en el nuevo recinto de ocio y gastronomía, El Jaleo de Festes, que cuenta con la participación de siete restaurantes locales que forman parte de la asociación Peñíscola Selected. Este espacio permanecerá abierto hasta esta noche y ayer acogió el tributo a Estopa.

Ya por la noche, el Parador de Fiestas acoge el festival Electrolatino, una actuación gratuita que reúne a artistas reconocidos internacionalmente como José de Rico, Dasoul y Danny Romero.

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Imagen de los Focs a la Mar. / Boix

Cabe recordar que, en la noche del viernes, tuvo lugar una de las citas más esperadas de las fiestas patronales, los Focs a la Mar. El espectáculo pirotécnico, disparado por Pirotecnia Tomás de Benicarló, llenó el paseo Marítimo, la avenida del Mar, la ciudadela amurallada y los balcones de la primera línea de playa.