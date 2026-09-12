Onda rinde homenaje a la Asociación de Amas de Casa por su medio siglo de trayectoria

La Asociación de Amas de Casa de Onda ha celebrado un acto especial, con motivo de su 50º aniversario, una cita que ha servido para reconocer la trayectoria de una entidad que, desde su nacimiento en 1976, ha acompañado a varias generaciones de mujeres y ha contribuido activamente a la vida social del municipio.

La alcaldesa de Onda, Carmina Ballester, junto a representantes de la corporación municipal, ha acompañado a la presidenta, antiguas presidentas y socias, en esta celebración que ha permitido echar la vista atrás y reconocer el trabajo realizado durante cinco décadas.

Fundada en 1976, la asociación nació de la iniciativa de un grupo de mujeres ondenses que encontraron en esta agrupación un espacio en el que reunirse, compartir inquietudes, organizar actividades y participar de manera activa en la sociedad. Desde entonces, generaciones de socias han mantenido vivo un proyecto que se ha convertido en parte de la historia asociativa de Onda.

Durante su intervención, Ballester ha destacado: "Vuestra historia es también la historia de la mujer ondense y de una transformación silenciosa pero imparable que ha hecho avanzar Onda". "Vuestro ejemplo nos ha enseñado a muchas mujeres ondenses que podemos abrirnos camino, defender nuestras ideas y participar en la construcción de la Onda que queremos", ha señalado.

La alcaldesa, Carmina Ballester, ha destacado y agradecido la labor de este grupo de mujeres. / Mediterráneo

Cinco décadas haciendo pueblo

A lo largo de estos 50 años, la Asociación de Amas de Casa ha desarrollado numerosas actividades y encuentros, y ha colaborado en diferentes iniciativas, contribuyendo a mantener vivas las tradiciones, y favoreciendo la participación y convivencia entre las mujeres de Onda.

En este sentido, Ballester ha agradecido la labor de todas las personas que han hecho posible alcanzar este aniversario: "Gracias a cada una de las presidentas y a sus equipos por haber dado continuidad a este proyecto, y gracias a todas las socias que participáis, colaboráis y hacéis pueblo cada día".

Compromiso con las mujeres

Durante el acto, la alcaldesa ha reafirmado el compromiso del Ayuntamiento con las políticas dirigidas a las mujeres y ha recordado algunas de las iniciativas desarrolladas durante los últimos años, como la puesta en marcha de Onda Segura, el refuerzo de las políticas de Igualdad, los programas formativos, y las acciones destinadas a reconocer y visibilizar el legado y el talento de las mujeres ondenses.

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Asimismo, Ballester ha hecho referencia a la próxima llegada del mamógrafo a Onda, una reivindicación compartida durante años con las mujeres del municipio. "Vamos a seguir a vuestro lado siempre que nos necesitéis y estoy convencida de que juntas vamos a seguir trabajando para que Onda siga avanzando", ha concluido Ballester.