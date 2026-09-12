Onda ofrece 25 propuestas de formación y bienestar con la nueva programación +Salut

El Ayuntamiento de Onda abrirá el miércoles, 16 de septiembre, a las 12.00 horas, el plazo de preinscripción para la nueva programación municipal de Actividades Formativas +Salut, correspondiente al primer cuatrimestre del curso 2026/27. Las personas interesadas podrán solicitar plaza hasta el 22 de septiembre, a las 12.00 horas, para participar en una amplia oferta dirigida a mayores de 16 años que combina aprendizaje, creatividad, actividad física y bienestar.

La programación incorpora desde propuestas vinculadas a la tradición cerámica y las disciplinas artísticas hasta actividades orientadas específicamente a fomentar hábitos saludables y el bienestar físico y emocional. De este modo, el consistorio plantea una oferta diversa con el objetivo de adaptarse a distintas inquietudes y necesidades de la ciudadanía.

La concejala de Educación, Formación e Infancia de Onda, María Ojeda, ha destacado: "Queremos ofrecer a los ondenses una formación útil y accesible que, además de aportar conocimientos, contribuya a cuidarnos y mejorar nuestra calidad de vida". En este sentido, ha añadido: "Hemos preparado una programación variada, atendiendo las necesidades y peticiones de la ciudadanía y entendiendo la formación también como un espacio para relacionarnos, adquirir nuevas habilidades y crecer personalmente”.

Formación, creatividad y tradición

Entre las actividades programadas se encuentran la pintura tradicional sobre azulejo, pintura tradicional de cuerda seca, técnicas de decoración cerámica, pintura al óleo, iniciación a la pintura al óleo, técnicas mixtas y dibujo artístico. A ellas se suman los cursos de cerámica con torno, con grupos de mañana y tarde, así como las propuestas de crochet y costura.

Una parte importante de esta programación se desarrollará en el Museu del Taulell Manolo Safont, reforzando la conexión de las actividades formativas municipales con la tradición artística y cerámica de Onda. Otros cursos tendrán lugar en espacios municipales como el Centre de Formació d'Adults l'Aladern o el Local d'Associacions de La Safona.

La programación también refuerza su vertiente +Salut con propuestas centradas en el bienestar físico y emocional. Así, se ofertarán dos grupos de ballfit/zumba, dos de yoga matinal, dos de yoga terapia, además de iniciación a la práctica de mindfulness, salud y bienestar, estiramiento de cadenas musculares y taichí, este último con grupos de mañana y tarde.

Preinscripciones del 16 al 22 de septiembre

La preinscripción se realizará de forma telemática, mediante un formulario disponible en la web municipal, dentro del área de Educación y Formación. En caso de que la demanda supere las plazas disponibles, se realizará un sorteo público cuyo orden de prelación comenzará por la letra Q del primer apellido y la N del segundo.

Una vez publicadas las listas de admitidos, las personas que hayan obtenido plaza deberán formalizar su matrícula del 1 al 8 de octubre de 2026, bien de manera telemática a través de la sede electrónica municipal o presencialmente en el SAT mediante cita previa. Asimismo, la gestión de la lista de espera y las vacantes se realizará del 26 al 28 de octubre de forma presencial en el SAT.

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Las tarifas para las personas empadronadas en Onda se establecen en 0,90 euros por hora, con una tarifa reducida de 0,45 euros por hora para mayores de 65 años, personas con discapacidad igual o superior al 33% y desempleados durante, al menos, seis meses ininterrumpidos que cumplan los requisitos establecidos.