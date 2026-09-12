La playa de Moncofa baila al compás de la VII Trobada de Gegants, Cabuts i Bestiari
El encuentro ha servido también para conmemorar los diez años del bautizo de los primeros cabuts moncofinos
Las calles de la playa de Moncofa han sido el escenario de la VII Trobada de Gegants, Cabuts i Bestiari, una celebración muy especial que ha servido también para conmemorar los diez años del bautizo de los primeros cabuts moncofinos, Bernat el Poblador y Batiste el Apotecari.
La cita con la tradición ha reunido a agrupaciones emblemáticas como Botafocs de Castelló de la Plana, que ha desfilado con su Haca y su fuego; la Colla Gegantera de l’Alcora, que ha hecho bailar a sus gegants al son de la dolçaina y el tabal; y los Dansants de Castelló, que han cautivado al público con la vistosa danza de los ocho caballitos. Todos los grupos han acompañado a la anfitriona de la jornada, la Colla de Gegants i Cabuts de Moncofa, en una jornada que ha conjugado tradición, música y cultura popular.
El encuentro ha despertado el interés de grandes y pequeños que han disfrutado de bailes y personajes del folclore provincial. Asimismo, la organización ha destacado, una vez más, la imprescindible colaboración del Ayuntamiento de Moncofa y el apoyo de la Federación Valenciana de Nanos i Gegants, clave para hacer posible esta celebración.
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