La playa de Moncofa baila al compás de la VII Trobada de Gegants, Cabuts i Bestiari

Las calles de la playa de Moncofa han sido el escenario de la VII Trobada de Gegants, Cabuts i Bestiari, una celebración muy especial que ha servido también para conmemorar los diez años del bautizo de los primeros cabuts moncofinos, Bernat el Poblador y Batiste el Apotecari.

La cita con la tradición ha reunido a agrupaciones emblemáticas como Botafocs de Castelló de la Plana, que ha desfilado con su Haca y su fuego; la Colla Gegantera de l’Alcora, que ha hecho bailar a sus gegants al son de la dolçaina y el tabal; y los Dansants de Castelló, que han cautivado al público con la vistosa danza de los ocho caballitos. Todos los grupos han acompañado a la anfitriona de la jornada, la Colla de Gegants i Cabuts de Moncofa, en una jornada que ha conjugado tradición, música y cultura popular.

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El encuentro ha despertado el interés de grandes y pequeños que han disfrutado de bailes y personajes del folclore provincial. Asimismo, la organización ha destacado, una vez más, la imprescindible colaboración del Ayuntamiento de Moncofa y el apoyo de la Federación Valenciana de Nanos i Gegants, clave para hacer posible esta celebración.