El PP refrenda a Herminio Serra como alcaldable en la Vall d’Uixó
Marta Barrachina ha mostrado su respaldo en un acto que ha contado con la presencia de portavoz en el Congreso de los diputados, Ester Muñoz, y el president de Generalitat Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca
El PP de Castellón ha refrendado a Herminio Serra como su apuesta para disputar la alcaldía de la Vall d’Uixó en las próximas elecciones municipales. Así lo ha puesto de manifiesto la presidenta provincial del PPCS, Marta Barrachina, quien ha mostrado su respaldo al actual portavoz popular, durante un acto celebrado en la localidad, que ha contado con la presencia de la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, y el presidente de la Generalitat Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca. "Contáis con el mejor candidato, Herminio Serra", ha afirmado Barrachina.
Durante su intervención, la presidenta de la Diputación de Castellón se ha dirigido a Muñoz para transmitirle "todo el valor de mi tierra y el poder de los castellonenses, que pidieron un cambio en 2023 que permite que nuestra provincia vuelva a sonreír con proyectos útiles y necesarios" y ha trasladado al alcaldable que "ahora solo falta movilizar a los vecinos para que cuando se abran las urnas este cambio que ha hecho que la provincia sonría llegue también a la Vall d’Uixó".
Nueva etapa
Barrachina también ha manifestado en su alocución que el presidente del PP cuenta "con el mejor equipo para devolver a España a la senda de la estabilidad y garantizar el gobierno responsable que merece". "Esos valores que encarna Alberto Núñez Feijóo y que son garantía de trabajo y constancia. En esta provincia estamos preparados y decididos a dar la batalla por España, porque Castellón, como todo el país, saben lo necesario que es un cambio en Moncloa", ha afirmado.
Asimismo, la presidenta provincial del PPCS ha vaticinado que esta nueva etapa "devolverá la estabilidad, la igualdad y el buen gobierno a un país al que el PSOE ha dejado huérfano. Castellón siente su abandono y exige inversiones, infraestructuras y financiación. No queremos ser ni de primera ni de segunda, queremos igualdad para salir de esta pesadilla".
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