Susto taurino en Castellón: Un jinete cae del caballo durante la entrada de toros de La Vilavella

Un jinete ha tenido que ser trasladado al hospital este sábado durante la celebración de un acto taurino en La Vilavella, después de sufrir una caída del caballo justo cuando iban a pasar los toros.

Según la información facilitada a Mediterráneo, el hombre ha caído del caballo en el momento previo al paso de los animales, tal y como se puede observar en el vídeo.

Tras el incidente, el jinete ha sido trasladado a un centro hospitalario para recibir asistencia médica.

Posteriormente, estaba programado otro acto taurino que ha sido aplazado al tener que trasladarse el médico del evento al hospital junto al herido.