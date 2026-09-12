Susto taurino en Castellón: Un jinete cae del caballo durante la entrada de toros de La Vilavella
Los hechos han ocurrido durante el IV Encierro Campero celebrado este sábado
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Un jinete ha tenido que ser trasladado al hospital este sábado durante la celebración de un acto taurino en La Vilavella, después de sufrir una caída del caballo justo cuando iban a pasar los toros.
Según la información facilitada a Mediterráneo, el hombre ha caído del caballo en el momento previo al paso de los animales, tal y como se puede observar en el vídeo.
Tras el incidente, el jinete ha sido trasladado a un centro hospitalario para recibir asistencia médica.
Posteriormente, estaba programado otro acto taurino que ha sido aplazado al tener que trasladarse el médico del evento al hospital junto al herido.
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