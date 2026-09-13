De Catí a Mestre Arrosser de la Ruta de la Sega de l’Arròs

Era su primer concurso y aunque la cuantía de los premios no era despreciable, no se habían planteado competir. La única intención de los catinenses Francesc Segura y su esposa Paquita era participar con profesionales y aficionados. Y lo consiguieron.

El concurso, celebrado en Sant Jaume d’Enveja, consistía en la elaboración de una paella tradicional del Delta de l’Ebre. Para ello se les entregó los 25 equipos participantes los mismos ingredientes. La receta era libre, pero no se podía añadir nada, y con esos mimbres se pusieron manos a la obra.

Justo a su lado participaba Ladis Alcalà, el cocinero más mediático del Delta y propietario de un restaurante especializado en arroces.

Segura y Paquita pusieron toda su experiencia y mimo en cada paso: sofreír la carne, reducir el caldo, dejar exacta la relación de agua y de arroz, y controlar el fuego.

Durante la cata, un miembro del jurado le hizo un gesto a Francesc indicando que su paella estaba muy buena. Todos esperaron el veredicto frente al escenario, mientras que los de Catí saboreaban su arroz en la mesa de trabajo.

Cuando anunciaron que el segundo era su vecino mediático, Francesc le dijo a Paquita: «Prepárate que salimos». Y así fue. La megafonía anunció que el ganador del concurso, de los 1.000 euros y el título de Mestre Arrosser de la Ruta de la Sega de l’Arròs era el equipo de Segura y su mujer, que recibieron la felicitación de todos.

La pasión de Francesc siempre fue la fotografía, pero casi 30 años de corresponsal de deportes de Mediterráneo, dejaron poco margen para otras aficiones. Sin embargo al dejar la competición el CD Catí y disponer de más tiempo, Segura se inició en los fogones y su gusto por la cocina tradicional le llevó a investigar. Ahora son conocidos por allegados sus anguilas all i pebre, la carn masovera o el cap i pota, entre otros manjares.

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La jubilación está cerca y, además de disfrutar de sus nietos Xavi i Alma, Segura y Paquita dispondrán de más tiempo libre para triunfar con sus elaboraciones. El primer paso ya está dado, maestro.