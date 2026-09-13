Tragedia taurina en Castellón: Fallece el vecino de la Vilavella de 80 años que fue corneado en los 'bous al carrer'

Las peores temores se han cumplido y esta mañana se ha confirmado el fallecimiento del anciano de la Vilavella que fue corneado durante la exhibición del primer toro cerril de Festa la Vila.

Así lo han confirmado diversas fuentes, que han indicado que el hombre ha muerto este domingo, después de haber sido sometido a una compleja cirujía que pudo superar, aunque la gravedad de las heridas acabaron por provocar el fatal desenlace.

Lo trágica noticia tiene pocos matices, aunque llama la atención el hecho de que el fallecido estuviera participando activamente en el festejo, cuando no era lo habitual, según fuentes consultadas. Y es que el anciano, de 80 años, se encontraba este sábado por la tarde dentro del recinto taurino, a varios metros de una ratera próxima a la plaza del Ayuntamiento del municipio, y no fue capaz de huir a tiempo de una arrancada del ejemplar de Aida Jovani.

Junto a él había tres hombres más, que no tuvieron mayores problemas para esconderse tras la ratera. El fallecido llegó a tocar la barrera, pero le faltó la agilidad, no solo para huir más rápido, también para meterse entre los barrotes, como se puede apreciar en las imágenes, por lo que el toro lo embistió y empitonó, con las consecuencias ya mencionadas.

Un par de aficionados presentes reaccionaron de inmediato y trataron de ayudarlo, pero nada pudieron hacer, salvo trasladarlo con urgencia al botiquín para que recibiera una primera asistencia. Ya allí se pudo comprobar la extrema gravedad de la cornada.

Este trágico desenlace afectará, inevitablemente, a la programación de Festa la Vila. Según parece, se está valorando la suspensión de actos.

Tanto el hombre como su familia eran muy conocidos en la población, por lo que tanto la noticia de la cogida como del fallecimiento ha consternado a los vecinos, que estaban sumidos en el primer fin de semana de sus fiestas grandes de verano.