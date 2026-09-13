Onda se suma a la Semana Europea de la Movilidad con tres jornadas para promover desplazamientos sostenibles

El Ayuntamiento de Onda se ha adherido a la Semana Europea de la Movilidad 2026, la principal campaña europea de sensibilización sobre movilidad urbana sostenible, y ha preparado tres jornadas de actividades dirigidas especialmente a los jóvenes para fomentar formas de desplazamiento más sostenibles y responsables.

La programación municipal, que se desarrollará del miércoles 16 al viernes 18 de septiembre, combinará propuestas de sensibilización, aprendizaje práctico y participación. Así, los ondenses podrán participar en una gincana de movilidad sostenible, aprender nociones para el mantenimiento y reparación de bicicletas, y formar parte de un cortometraje y una sesión fotográfica relacionados con la movilidad.

La iniciativa se enmarca en la campaña europea que este año mantiene el lema Movilidad para todos, con especial atención a la equidad intergeneracional y a la necesidad de avanzar hacia sistemas de transporte accesibles e inclusivos para personas de todas las edades.

El concejal de Innovación de Onda, Vicent Bou, ha destacado: “Queremos acercar la movilidad sostenible a los jóvenes de una forma práctica, participativa y cercana, porque ellos también tienen mucho que decir sobre cómo queremos movernos por nuestra ciudad”. En este sentido, ha añadido: “Cada trayecto cuenta y pequeños cambios en nuestros desplazamientos cotidianos también contribuyen a construir una Onda más sostenible y preparada para el futuro”.

Tres días para aprender y participar

La primera actividad tendrá lugar el 16 de septiembre, de 17.15 a 18.15 horas, en la plaza de España, donde se celebrará una gincana de movilidad sostenible. La propuesta permitirá abordar esta materia desde una vertiente lúdica y participativa.

La programación continuará el día 17, de 17.30 a 18.30 horas, en el Casal Jove, con una jornada dedicada al mantenimiento y reparación de bicicletas. De este modo, los participantes podrán adquirir conocimientos prácticos vinculados al cuidado y uso de este medio de transporte.

Por último, el día 18, también de 17.30 a 18.30 horas en el Casal Jove, tendrá lugar la actividad Cortometraje y fotos de movilidad sostenible, con la que los jóvenes podrán implicarse de forma creativa en la difusión de hábitos de movilidad responsables.

Además, desde el Casal Jove se ha preparado un pasaporte de movilidad sostenible. Las personas que participen en las tres jornadas podrán completar este documento y recibir una recompensa, reforzando así el componente participativo de la iniciativa.

Onda, dentro de la campaña europea

Junto a la programación local, el Ayuntamiento de Onda ha formalizado su adhesión a la Semana Europea de la Movilidad, una iniciativa que reúne a ciudades y municipios europeos para promover alternativas de transporte más limpias, inclusivas y sostenibles. La campaña plantea esta edición como una oportunidad para prestar atención a las diferentes necesidades de movilidad que tienen niños, jóvenes, adultos y personas mayores.

Noticias relacionadas

Esta adhesión se suma a la participación de Onda en otras iniciativas impulsadas en el ámbito europeo vinculadas a la sostenibilidad, la movilidad y la acción climática, como el Pacto de las Alcaldías por el Clima y la Energía (Covenant of Mayors), la iniciativa CIVITAS, el Green City Accord y el Pacto Europeo por el Clima (European Climate Pact).