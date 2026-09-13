Rugidos solidarios en Alcossebre: el éxito del Iron Crew Festival

El paseo Marítimo de Alcossebre se ha convertido este fin de semana en el epicentro nacional del motor con la celebración del I Iron Crew Alcossebre. El evento ha superado todas las expectativas de asistencia, llenando la localidad del característico sonido de los motores custom y neoclásicos. Desde la apertura de inscripciones, el ambiente festivo y la pasión por las dos ruedas inundaron el Camí l'Atall, consolidando a este municipio castellonense como un referente de la cultura motera y la hospitalidad mediterránea.

El verdadero motor del festival no ha sido la gasolina, sino el compromiso altruista con la asociación Aspanion. La totalidad de la recaudación obtenida a través de las inscripciones, la venta de merchandising y las actividades del fin de semana se destinará de forma íntegra a los programas de apoyo psicológico, social y económico para niños que padecen cáncer infantil y sus familias. Los organizadores y los voluntarios locales han conseguido transformar cada aceleración en un mensaje de esperanza, demostrando la enorme generosidad que define a la comunidad de las dos ruedas.

Hermandad sobre el asfalto

La programación del fin de semana ha ofrecido opciones para todo tipo de públicos, logrando congregar tanto a especialistas del sector como a familias completas. Uno de los momentos más esperados ha sido la multitudinaria ruta motera del sábado por la tarde, que ha defilado de forma ordenada por la localidad costera antes de hacer una parada técnica en el Serradal Xiringuito. Los asistentes también han podido disfrutar de intensos debates en las mesas redondas con expertos del motor y aventureros internacionales, así como de los puestos de artesanía tradicional distribuidos a lo largo del recinto.

Cerveza y mucho rock

El apartado lúdico y gastronómico ha funcionado a pleno rendimiento durante las tres jornadas del festival. Las entradas para la Cata-Fest Birrera se agotaron rápidamente en el propio recinto, convirtiéndose en una de las citas más divertidas y animadas del fin de semana. Por su parte, la música en directo ha sido la encargada de cerrar cada día con broche de oro; bandas como Fatalica, Steel Road Band o Big Rock Experience han hecho vibrar el escenario principal ante un público entregado que ha llenado la zona de conciertos hasta la madrugada.

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Clausura con sabor local

El broche final del evento ha sido el tradicional Almuerzo Iron Crew, donde el protagonismo gastronómico lo ha asumido el valorado tomate de colgar local. Tras la entrega de agradecimientos institucionales a los colaboradores y artesanos, el festival se ha despedido con la promesa de regresar en próximas ediciones. La organización ha calificado esta primera convocatoria como un éxito rotundo, agradeciendo el comportamiento ejemplar de los participantes y el apoyo incondicional de los vecinos de Alcalà-Alcossebre.