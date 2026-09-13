Vinaròs propone adjudicar por más de 63.000 euros la nueva iluminación monumental de la plaza de toros

La plaza de toros de Vinaròs se prepara para estrenar una nueva iluminación monumental que permitirá poner en valor el edificio y mejorar su presencia en el paisaje urbano durante las horas nocturnas. La Mesa de Contratación del Ayuntamiento ha acordado por unanimidad proponer la adjudicación de las obras a la empresa Elecnor Servicios y Proyectos S.A.U., por un importe de 63.469,46 euros, IVA excluido.

La actuación contempla la instalación de un sistema de iluminación monumental destinado a realzar uno de los edificios más singulares y reconocibles de Vinaròs.

La oferta de Elecnor ha sido la que ha obtenido la mayor puntuación de todas las presentadas al procedimiento de licitación. Además de la propuesta económica, la empresa ha incorporado como mejora la ampliación en un año del plazo de garantía de las obras.

Proceso

La adjudicación se encuentra todavía pendiente de completar los trámites administrativos previstos en la Ley de Contratos del Sector Público. Después el Ayuntamiento deberá proceder a la formalización del contrato.

Noticias relacionadas

Con esta intervención, el Ayuntamiento de Vinaròs apuesta por mejorar la imagen nocturna de la plaza de toros y reforzar la puesta en valor de un elemento destacado del patrimonio y del paisaje urbano de la ciudad. La nueva iluminación permitirá dotar al recinto de una mayor presencia visual, especialmente en acontecimientos y actividades que se desarrollen en su entorno, una vez que los trabajos hayan sido ejecutados y puestos en servicio.