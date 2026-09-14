Almenara aborda la seguridad en la campaña citrícola

El Consell Agrari Local de Almenara ha abordado en una nueva reunión la seguridad ante el inicio de la campaña citrícola, el estado de los caminos rurales y la situación de las parcelas abandonadas o sin cultivo, tres de las principales cuestiones que afectan actualmente a la actividad agrícola del municipio.

El encuentro ha contado con la participación de miembros del Equipo Roca de la Guardia Civil, que ha realizado un balance positivo de la campaña agrícola de verano, marcada por las escasas incidencias registradas en el término municipal.

De cara al inicio de la campaña citrícola, los agentes han trasladado diferentes recomendaciones de prevención y seguridad, con especial atención a la protección de los motores y las instalaciones de riego. También han insistido en la necesidad de denunciar cualquier robo o incidencia, aunque inicialmente pueda parecer de poca importancia, ya que esta información contribuye a mejorar tanto la prevención como la respuesta ante posibles delitos.

Por su parte, el concejal de Agricultura, Borja Forner, ha destacado en este sentido la importancia de la colaboración entre agricultores y cuerpos de seguridad. "La prevención y la coordinación son fundamentales para proteger nuestro campo. Por eso es importante comunicar y denunciar cualquier incidencia, por pequeña que sea", ha señalado.

Durante la reunión también se ha puesto en valor la labor de los Agentes Medioambientales de Almenara, en la vigilancia y seguimiento del entorno agrícola y forestal, así como el trabajo de la Policía Local. Asimismo, se ha destacado el buen resultado que están ofreciendo los vuelos del dron utilizados en estas tareas.

Actuaciones en los caminos rurales

Otro de los principales asuntos analizados ha sido el estado de los caminos rurales. Durante el encuentro se han estudiado las necesidades existentes y se han determinado las zonas que requieren una actuación prioritaria.

Asimismo, cabe señalar que en materia de limpieza y desbroce de márgenes, el Ayuntamiento dará continuidad a los trabajos realizados recientemente con maquinaria del Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputació de Castelló. Para ello utilizará nueva maquinaria contratada por el consistorio, especialmente en aquellos puntos donde es necesaria una mayor intervención.

El consistorio también trabaja ya en el próximo asfaltado y en el mantenimiento de los caminos rurales. Con este objetivo se ha aprobado una modificación presupuestaria que permitirá disponer de recursos adicionales para actuar sobre los tramos que presentan un mayor deterioro.

Vigilancia sobre las parcelas abandonadas

El Consell Agrari Local ha analizado igualmente la situación de las parcelas abandonadas o sin cultivo. La falta de mantenimiento de estos terrenos puede favorecer la acumulación de vegetación, incrementar el riesgo de incendios y generar problemas relacionados con las plagas.

Ante esta situación, el Ayuntamiento ya ha remitido comunicaciones a los propietarios de parcelas que presentan esta problemática. Paralelamente, los Agentes Medioambientales continúan realizando tareas de inspección y seguimiento para detectar aquellos terrenos que necesitan trabajos de limpieza.

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Desde el consistorio recuerdan la importancia de mantener las parcelas en condiciones adecuadas para contribuir tanto a la seguridad como a la conservación del entorno agrícola de Almenara.