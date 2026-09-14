Radiografía de las fiestas de Burriana: menos ruido, menos peleas y más avisos por horarios

Las Fiestas de la Misericòrdia 2026 de Burriana se cerraron con menos intervenciones policiales por peleas, molestias vecinales y problemas relacionados con el ruido, aunque también dejaron un incremento de los avisos por incumplimiento de horarios y ocupación de la vía pública.

Según el balance facilitado por el Ayuntamiento de Burriana, la Sala de Comunicaciones de la Policía Local atendió durante los diez días de festejos 1.271 llamadas, frente a las 1.151 registradas en 2025. Se trata de un incremento del 10,4% en el número total de comunicaciones recibidas.

Sin embargo, las llamadas que acabaron requiriendo una intervención o comprobación de la Policía Local de Burriana descendieron un 7,2%, al pasar de las 666 del pasado año a 618 actuaciones en esta edición.

Caen las peleas y las quejas por ruido

Los mayores descensos se produjeron en los indicadores relacionados con la convivencia. Las molestias vecinales bajaron un 64%, mientras que los avisos por molestias en la vía pública se redujeron un 27,7%.

También disminuyeron un 28,3% las incidencias relacionadas con los casales de las peñas, con una caída del 43% en las quejas motivadas por el exceso de volumen de la música.

En materia de orden público, las intervenciones por agresiones y peleas pasaron de 13 en 2025 a siete este año, lo que supone un descenso del 46%.

Frente a estas bajadas, hubo dos apartados que registraron un aumento. Las llamadas por ocupación de la vía pública crecieron de 10 a 17 y las relacionadas con incumplimientos de horarios pasaron de 12 a 19.

Monferrer destaca la programación y la afluencia

El alcalde de Burriana y responsable de Seguridad Ciudadana, Jorge Monferrer, ha interpretado el balance de forma positiva y ha destacado tanto la afluencia registrada durante los festejos como la programación desarrollada a lo largo de los diez días.

«Estas Fiestas de la Misericordia 2026 nos dejan un balance muy positivo, tanto por la gran afluencia de gente en las calles de nuestra ciudad como por la enorme calidad de la programación que hemos ofrecido, así como en lo que respecta a los buenos datos de seguridad y convivencia», señaló.

El primer edil también puso en valor la oferta dirigida a distintos públicos, desde actividades infantiles y familiares hasta el concierto de Los Diablos, las propuestas de la Carpa de la Festa y la programación taurina.

Esta última contó con 19 toros cerriles, entre ellos Tutor, de la ganadería Garcigrande, patrocinado por el Ayuntamiento con motivo del 50 aniversario de la Comisión del Toro.

Las fiestas concluyeron con un espectáculo que combinó música, danza, arte ecuestre y recursos audiovisuales. Monferrer agradeció finalmente el trabajo de las personas implicadas en la organización de los festejos.