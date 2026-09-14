Frente común en Almassora contra el deslinde de Costas: el pleno dice ‘no’ por unanimidad

Almassora vuelve a cerrar filas ante Costas. Todos los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento han unido sus votos para rechazar la propuesta de rectificación del deslinde del dominio público marítimo-terrestre que afecta a la playa y que ha vuelto a encender las alarmas entre los residentes de primera línea.

El pleno municipal ha aprobado por unanimidad este lunes una moción del PP que respalda la posición defendida frente al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y reclama que se atiendan las alegaciones presentadas por Almassora para que la delimitación se ajuste a la realidad física y consolidada de su frente litoral.

El nuevo pronunciamiento institucional llega apenas unos días después de que el procedimiento entrase en una fase decisiva. Como publicó Mediterráneo el pasado 9 de septiembre, el BOE hizo público el trámite de audiencia previo a la resolución del expediente, que afecta a un tramo de aproximadamente 3.418 metros entre el límite sur de la zona de servicio del puerto de Castellón y el paseo de Vora Riu, en la playa de la Gola.

El procedimiento afecta a cerca de medio centenar de parcelas y la principal controversia no está tanto en la incorporación directa de viviendas privadas al dominio público como en la ubicación de la línea de ribera del mar. El Ayuntamiento rechaza que esta coincida con la línea del dominio público marítimo-terrestre en una zona pavimentada y consolidada y reclama que se sitúe en la parte exterior del muro del paseo marítimo.

El Ayuntamiento amenaza con acudir a los tribunales

El acuerdo del pleno insta a la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y a la Dirección General de la Costa y el Mar a incorporar las alegaciones municipales al expediente. El Ayuntamiento ya ha anunciado además que volverá a presentar los argumentos rechazados anteriormente y que, si el Ministerio mantiene el deslinde en su resolución definitiva, recurrirá a la vía contencioso-administrativa.

No es la primera vez que las fuerzas políticas de Almassora alcanzan un frente común en esta cuestión. Ya en enero, PP, PSPV-PSOE, Compromís, Vox y los dos concejales no adscritos respaldaron de forma unánime las alegaciones municipales. Posteriormente, la comisión de seguimiento de Costas, en la que participan representantes políticos y asociaciones vecinales, analizó el informe técnico encargado para reforzar la posición del municipio.

El pleno incorpora ahora otra de las grandes reivindicaciones relacionadas con el litoral: exige al Gobierno que dote de presupuesto y ejecute con carácter urgente el proyecto de regeneración de Pla de la Torre, valorado en 8,8 millones de euros y todavía pendiente de la declaración de impacto ambiental.

El consistorio vincula ambas cuestiones. Considera que desplazar tierra adentro la línea de ribera puede condicionar en el futuro tanto el paseo marítimo y los accesos a las viviendas como las reclamaciones para proteger una costa que lleva años sufriendo problemas de regresión.

Las asociaciones vecinales de la playa también se oponen En paralelo a este procedimiento, las asociaciones vecinales de la costa también mantienen abierta la batalla por la protección del litoral a través de Mar Nostra. Federació per a la Protecció i Regeneració de la Costa, integrada por 13 asociaciones de seis municipios situados entre los puertos de Castellón y Sagunto. En el caso de Almassora forman parte de la federación Amics de la Mar Almassora, Pla de la Torre d'Almassora y Veïns Platja d'Almassora. La entidad ha ratificado su rechazo al nuevo deslinde y ha anunciado que presentará alegaciones. «Compartimos la posición del Ayuntamiento de Almassora y defendemos que cualquier delimitación del dominio público debe responder a la realidad actual de la costa, teniendo en cuenta las infraestructuras que han alterado la dinámica litoral y han contribuido a la regresión de las playas, ante las que no se ha impulsado una respuesta ambiental proporcional», expresan desde Mar Nostra.

Alegaciones hasta el 6 de octubre y más horas de atención

La ofensiva institucional llega acompañada de otra dirigida directamente a los residentes. El Ayuntamiento reunió este pasado sábado a los vecinos afectados para explicarles el nuevo trámite abierto por Costas y facilitarles la presentación de sus propias alegaciones.

Los interesados podrán presentar escritos hasta el próximo 6 de octubre. Para hacerlo deberán disponer, entre otros datos, del nombre y DNI del propietario, referencia catastral, finca registral y Registro de la Propiedad correspondiente al inmueble.

El Ayuntamiento habilitará en su página web un apartado específico con información sobre el procedimiento, las alegaciones municipales y modelos orientativos para que los vecinos puedan elaborar sus propios escritos. El trámite podrá realizarse telemáticamente o de manera presencial en el Servei d'Informació i Atenció Ciutadana (SIAC).

De manera excepcional, el SIAC ampliará su horario los martes, jueves y viernes, de 15.30 a 19.00 horas, con cita previa. Además, los servicios técnicos municipales ofrecerán asesoramiento de lunes a viernes, entre las 11.30 y las 13.30 horas.

La alcaldesa, María Tormo, ya advirtió tras conocerse el avance del expediente de que Almassora «no va a dar ni un paso atrás». El choque con Costas entra ahora en una nueva fase con una doble vía: unidad política en el pleno y movilización administrativa de los vecinos afectados.

Otros puntos del pleno

En la misma sesión plenaria se ha aprobado también la implantación definitiva de un servicio municipal de coworking, lanzadera y aceleradora de empresas, que se ubicará en la renovada Casa de la Cultura, así como la modificación inicial del Reglamento del Consell Agrari Municipal y una propuesta relacionada con la defensa de la soberanía española de Ceuta y Melilla.