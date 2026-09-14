La gran feria del comercio de l’Alcora se reinventa: nueva ubicación y más ocio

La Fira del Comerç de l’Alcora cambia de piel. Una de las principales citas del calendario comercial del municipio afronta este año una edición renovada que estrenará ubicación, incorporará nuevas experiencias y reforzará su vertiente de ocio para atraer tanto a vecinos como a visitantes durante todo el fin de semana.

La feria, organizada por la Associació de Comerç i Serveis l’Alcora, se celebrará los próximos sábado 19 y domingo 20 de septiembre y tendrá como gran novedad su traslado a la Nau BIC de la Real Fábrica, que durante dos jornadas se convertirá en escaparate del comercio y los servicios de proximidad.

Galería: La Real Fábrica de Loza y Porcelana del Conde de Aranda estrena un nuevo espacio al servicio de l’Alcora / Javier Nomdedeu / Javier Nomdedeu

La propia organización resume el cambio con el lema «La fira que coneixes ha canviat. Noves experiències, la mateixa essència». La filosofía, sin embargo, se mantiene: acercar al público la oferta de los establecimientos de l’Alcora, favorecer su visibilidad y generar actividad alrededor del tejido económico local.

Música para estrenar la nueva feria

La Fira del Comerç de l’Alcora 2026 abrirá sus puertas el sábado 19 a las 17.00 horas, coincidiendo con la inauguración oficial. Desde ese momento, la Nau BIC concentrará la actividad comercial y las diferentes propuestas preparadas para esta nueva edición.

Uno de los principales reclamos de la primera jornada llegará a las 20.00 horas con el concierto de Lunáticos, que aportará el componente musical a una tarde pensada para combinar compras, promoción comercial y ocio. El recinto permanecerá abierto hasta las 22.30 horas.

El cambio de emplazamiento pretende contribuir precisamente a ampliar la experiencia del visitante y convertir la feria en algo más que una exposición de establecimientos, reforzando su papel como punto de encuentro entre el comercio local y la ciudadanía.

El alcalde de l'Alcora ha presidido la presentación de la Fira del Comerç. / inyaki mezquita

Planes para toda la familia

La actividad continuará el domingo desde las 9.30 horas. El programa reservará un espacio especial para el público familiar con un taller infantil de pintura y manualidades a las 11.00 horas.

La recta final llegará a las 13.45 horas con el sorteo de la campaña de verano, antes del cierre de la feria previsto para las 14.00 horas.

La iniciativa busca así volver a generar movimiento alrededor del comercio de proximidad de l’Alcora, facilitar que los establecimientos den a conocer sus productos y servicios y ofrecer a vecinos y visitantes un plan diferente durante el fin de semana.

El concejal del área, Pablo Delgado, ha puesto en valor la importancia de respaldar este tipo de iniciativas impulsadas por el propio sector comercial, tanto por su capacidad para dinamizar la economía local como por acercar la oferta de los negocios del municipio al conjunto de la población.

La feria cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de l’Alcora y Caixa Rural l’Alcora.