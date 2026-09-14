Nules estrena concursos y suma atractivos a una feria con 79 años de historia: las novedades

Como cada año, con la tercera semana de septiembre llega a Nules uno de sus eventos más relevantes desde el punto de vista económico y social: la celebración de la Fira de Ramaderia i Maquinària Agrícola, que suma ya 79 ediciones manteniendo la dinámica de aferrarse a sus raíces con la incorporación de nuevos atractivos que incentiven la participación y atraigan a un público diverso.

Este martes, el Ayuntamiento de la localidad ha presentado el cartel y la programación de una cita que se desarrollará entre los días 17 y 20 en la ubicación de costumbre, con los ejes principales de las avenidas Constitución, Diagonal y Valencia. De las diferentes opciones que van a ponerse a disposición del público, a las actividades tradicionales hay que añadir un par de novedades: un concurso de enganches y otro de artistas noveles.

Presentación del cartel y de la programación de la 79 Fira de Ramaderia i Maquinària Agrícola de Nules. / MEDITERRÁNEO

La primera de las convocatorias, el concurso de enganches, una disciplina de equitación en la que un cochero dirige a uno o varios caballos enganchados a un carruaje, tendrá lugar a lo largo de la jornada del sábado. El certamen incluye varias modalidades en dos horarios distintos. Por la mañana, a las 10.00 horas, los participantes deberán medir su habilidad en la doma y a las 17.00 horas, deberán completar un recorrido señalizado con conos. A las 20.00 horas tendrá lugar la entrega de premios.

Es la primera edición en la que se organiza esta actividad, tan estrechamente relacionada con la parte ganadera de la feria, reforzando la idea de que cada año haya un apartado de la programación de esta naturaleza.

El Racó del Llaurador es uno de los espacios de referencia dentro de la programación de la Fira de Nules. / MÒNICA MIRA

Otra novedad

La otra novedad significativa de este año es el concurso de artistas noveles que, según detalla el concejal responsable de la organización, César Estañol, dará una oportunidad a intérpretes de diferentes variantes musicales. Hasta una treintena de aspirantes mostrarán su talento en cuatro jornadas, que culminarán el domingo con las finales, que se han programado a las 18.00 horas, en el escenario habilitado para tal fin en la avenida Europa.

Dos iniciativas que diversifican el programa y que complementan actividades que se mantienen en la feria porque año tras año cuentan con un seguimiento de público significativo, como sería el caso del concurso de Gossos de Rabera, además de espacios temáticos entre los que cobran especial protagonismo el Racó del Llaurador y el Racó del Comerç.

En el caso del Racó del Llaurador, entre las charlas y mesas redondas que suele acoger durante los cuatro días de feria, destaca la jornada organizada por la Asociación Independiente de Agricultores de Nules (AIAN), en la que pretenden abordar la restauración y recuperación tras el incendio de la Serra d'Espadà.

En el mismo espacio, el sábado a partir de las 11.00 está previsto realizar un intercambio de semillas tradicionales, una conferencia sobre la misma temática y un reparto de plantel, actividades en las que participan la AIAN, la ONGD Pankara EcoGlobal, la UJI y la Universitat Politècnica de València.

Dentro de la feria se pueden visitar espacios expositivos comerciales, pero también relacionados con la historia local. / MÒNICA MIRA

Las colaboraciones del Ayuntamiento con entidades, asociaciones, empresas e instituciones es muy habitual feria tras feria, y esta no será una excepción. En el marco del centenario de Caixa Rural Nules, el viernes 18 se realizará una jornada técnica agrícola sobre las nuevas plagas que afectan en especial a la citricultura.

En el Racó del Comerç habrá exhibiciones y demostraciones, como un taller sobre qué debe contener un botiquín y cómo pueden realizarse las curas básicas en las mascotas, a cargo de una clínica veterinaria, por citar un ejemplo.

Plano de la Fira de Nules. / MEDITERRÁNEO

Trabajo colaborativo

Una exhibición canina de iniciación al Dobermann, un sorteo de productos agrícolas, una exhibición de danzas y cantos tradicionales o demostraciones a cargo de clubes deportivos son otras de las propuestas a las que podrán asistir las personas que desde el jueves al domingo visiten Nules.

Durante la presentación de la programación, César Estañol ha incidido en que «esta feria, una de las más importantes de la Comunitat Valenciana, cuenta con la participación de mucha gente de diferentes sectores, no solo del agrario y ganadero, por lo que su organización requiere mucha dedicación y trabajo». Esa es la razón por la que, públicamente, ha querido agradecer «el esfuerzo de la comisión para que salga adelante manteniendo su esencia y con la incorporación de novedades en cada edición».

Una comisión en la que se ha querido incorporar a un representante de las fiestas del barrio de Sant Xotxim, en cuya programación se incluye la feria. De hecho, es su reina la que se encargará de inaugurar el evento este jueves.