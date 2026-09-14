Onda se blinda ante olas de calor e inundaciones con una tecnología pionera en Europa

Anticiparse a una inundación repentina o conocer con mayor precisión cómo afectará una ola de calor a Onda dejará de depender únicamente de las previsiones meteorológicas. La ciudad incorporará tecnología avanzada para adelantarse a las emergencias climáticas después de conseguir una nueva ayuda de la Unión Europea por importe de 146.300 euros.

El Ayuntamiento de Onda ha logrado una de las puntuaciones más altas de la convocatoria europea y entrará a formar parte de CITYRES (Climate Resilience through Local Digital Twins), un innovador proyecto que utilizará Gemelos Digitales Locales para mejorar la prevención y planificación ante fenómenos como inundaciones repentinas, episodios de calor extremo o problemas de calidad del aire.

El proyecto CITYRES dispone de un presupuesto global de un millón de euros financiado por la Unión Europea y se desarrollará durante los próximos 18 meses a través de un consorcio internacional liderado por el municipio de Kočevje, en Eslovenia. Junto a Onda participan las empresas tecnológicas especializadas VTC y Riko.

El proyecto ya ha comenzado a dar sus primeros pasos. Representantes eslovenos se desplazaron durante la pasada semana hasta Onda para mantener las primeras reuniones de trabajo y avanzar en la definición del plan de actuación.

Alertas para anticiparse a inundaciones y olas de calor

Uno de los aspectos más novedosos de CITYRES será la creación de dos herramientas digitales pioneras destinadas a reforzar la capacidad de respuesta municipal ante situaciones de riesgo.

La primera será un sistema predictivo de monitorización y alerta temprana. Esta herramienta combinará datos ambientales recopilados en tiempo real con previsiones meteorológicas e información territorial para detectar con antelación posibles situaciones de peligro.

De esta manera, el Ayuntamiento podrá disponer de más información para anticiparse a inundaciones, olas de calor o episodios de contaminación atmosférica y mejorar la capacidad de reacción de los servicios municipales y de Protección Civil.

La segunda herramienta permitirá evaluar el impacto climático de las decisiones urbanísticas. A través de simulaciones digitales será posible comprobar cómo diferentes escenarios de crecimiento de la ciudad o nuevas infraestructuras pueden influir en la exposición de determinadas zonas a fenómenos climáticos extremos.

Los denominados Gemelos Digitales Locales permiten reproducir virtualmente el funcionamiento de una ciudad e incorporar grandes cantidades de datos para analizar posibles escenarios antes de que estos se produzcan en la realidad.

La aplicación de esta tecnología permitirá mejorar la toma de decisiones municipales en ámbitos como la protección civil, el urbanismo, la sostenibilidad ambiental y la gestión de infraestructuras.

Una de las mejores puntuaciones de Europa

La candidatura presentada por Onda consiguió 24 puntos sobre un máximo de 30 en la evaluación internacional realizada por expertos independientes. El proyecto destacó especialmente por su potencial impacto, la calidad de la cooperación internacional y la aplicación práctica de tecnologías digitales para reforzar la resiliencia frente al cambio climático.

Onda logra una nueva ayuda europea de 146.000 euros para mejorar la prevención de emergencias climáticas. / MEDITERRÁNEO

El concejal de Proyectos Europeos, Vicent Bou, ha destacado el resultado conseguido por el municipio y la capacidad del Ayuntamiento para captar financiación comunitaria.

«Una vez más demostramos el liderazgo de Onda en la captación de fondos europeos a través del trabajo bien hecho. Esta ayuda supone un nuevo reconocimiento a nuestra capacidad para liderar proyectos innovadores que contribuyen a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía y a preparar la ciudad para los desafíos del futuro», ha señalado.

Con esta nueva financiación europea, Onda refuerza su apuesta por la digitalización y la prevención de emergencias, utilizando herramientas capaces no solo de responder ante fenómenos meteorológicos extremos, sino también de anticipar sus posibles consecuencias sobre la ciudad y sus vecinos.