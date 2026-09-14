El PSOE de Vinaròs asegura que Antifraude investiga al Ayuntamiento

Los socialistas de Vinaròs han asegurado que el Ayuntamiento recibió, el pasado 10 de julio, un "informe provisional de investigación" de la Agencia Valenciana Antifraude y han denunciado que, desde entonces, han solicitado en reiteradas ocasiones acceder al expediente sin poder obtener aún la autorización del gobierno municipal.

El PSPV llevó la cuestión al pleno ordinario de julio, mediante una moción de urgencia, en la que la concejala Carmen Morellà solicitaba explicaciones sobre el contenido de la investigación de Antifraude y los motivos de la imposibilidad de consultar el expediente. Sin embargo, Vox, PP y PVI votaron en contra de la urgencia, al considerar que la iniciativa se había presentado momentos antes de la sesión, y la moción no pudo debatirse.

En el pleno ordinario de agosto, el portavoz socialista, Guillem Alsina, volvió a preguntar por el asunto durante el turno de ruegos y preguntas. La alcaldesa, Maria Dolores Miralles, se limitó a responder que "me resulta sorprendente que pregunte sobre este tema cuando seguramente tiene usted más información que nosotros".

Un nuevo protocolo para acceder a los expedientes

Los socialistas vinculan la recepción del escrito de Antifraude con el nuevo protocolo aprobado por el Ayuntamiento para regular el acceso de los concejales a los expedientes municipales.

Un Decreto de Alcaldía firmado el 31 de julio, establece un procedimiento que obliga a los miembros de la Corporación a solicitar formalmente la información y somete el acceso a una autorización de la alcaldía, además de contemplar una revisión previa de la documentación antes de ponerla a disposición del concejal.

Para el grupo socialista, la aprobación del protocolo poco tiempo después de la recepción del informe de Antifraude constituye una coincidencia temporal especialmente relevante, dado que, según denuncian, continúan sin poder consultar el expediente.

El decreto municipal, sin embargo, no vincula expresamente el nuevo protocolo con las actuaciones de Antifraude. La alcaldía justifica su aprobación en la necesidad de establecer un procedimiento concreto para canalizar las solicitudes de los concejales, ya que, según recoge el documento, hasta entonces el Reglamento Orgánico Municipal regulaba este derecho de forma general, pero no de manera suficientemente pormenorizada ni adaptada al funcionamiento de la plataforma electrónica Gestiona. El Ayuntamiento señala que esta situación generaba "incertidumbre" tanto para los miembros de la Corporación como para el personal municipal.

Solicitud por registro y autorización de la alcaldía

El nuevo protocolo establece que los concejales deberán presentar sus solicitudes a través del registro de entrada y concretar "de forma precisa" el objeto de la petición.

A continuación, el departamento responsable dispondrá de un plazo máximo de dos días hábiles para pronunciarse sobre la solicitud y sobre las circunstancias que puedan afectar al acceso. Posteriormente, la alcaldía deberá autorizar o denegar de forma motivada la consulta en un plazo de cinco días naturales.

El PSPV reclama explicaciones

Los socialistas defienden que el acceso a la documentación municipal es necesario para ejercer las funciones de control y fiscalización de la actividad del gobierno local.

La formación reclama conocer el contenido de la investigación de Antifraude y las razones por las que no ha podido consultar el expediente.

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Por el momento, el gobierno municipal no ha ofrecido públicamente explicaciones sobre el contenido del escrito recibido relacionado con Antifraude ni sobre las razones por las que la oposición no ha podido acceder a la documentación.