El toro de Sergio Centelles se alza con el Premio Trapío de las fiestas del Cristo de l'Alcora

La Asociación Cultural Taurina El Trapío de l'Alcora ha decidido, en el Complejo La Espuela, el fallo de los XIX Premios Trapío, en los que este año se ha proclamado vencedor el toro de la peña La Comedia, de nombre Florista (nº 6, guarismo 2), con procedencia Pasquau-Ronceles, Tajo-Reina y El Torero.

Es el segundo año consecutivo que esta agrupación, fundada en 2023 y la más numerosa de las existentes en l'Alcora, con 130 componentes, se alza con el premio con un astado de la ganadería de Sergio Centelles. El ejemplar fue adquirido en la finca de Catí, en una nueva apuesta por un toro de la tierra, y fue probado el 5 de septiembre.

Florista fue el más valorado por los componentes de la asociación, con 92 puntos. En segunda posición quedó el Martín Lorca de las peñas Kannabis & Sekia, con 62 puntos, mientras que el tercer puesto fue para el ejemplar de la peña Agüelachos, del hierro de El Añadío, con 38 puntos.

La peña La Comedia. / R. D. A.

Más reconocimientos

En la misma cita también se ha decidido el premio a la mejor treta de rabo, que ha correspondido a la espectacular actuación realizada por Juanjo Pérez con el toro de la peña Taleguillo, del hierro de La Espuela, en la calle Constitución, el 2 de septiembre.

Por otra parte, el premio a la mejor parada, creado hace tres años y que valora el recibimiento del toro a su salida del cajón, ha correspondido a Rubén Fuentes con el toro vencedor del Premio Trapío.

En el caso del astado mejor presentado, entraron en la votación los once toros cerriles patrocinados por las peñas taurinas, así como el sufragado por la empresa Expojamar con motivo de su 30º aniversario. Por el contrario, no entraron en concurso los seis toros del encierro del Ayuntamiento, que este año fueron de Domínguez Camacho.

La Asociación Cultural Taurina El Trapío valora para este galardón la presentación física y morfológica del astado y su fidelidad a la tipología de la ganadería que representa. En este sentido, la entidad ha recordado que el premio únicamente tiene en cuenta la buena presentación de las reses y su morfología acorde al hierro al que pertenecen, sin juzgar el juego, rendimiento o comportamiento que ofrecieron posteriormente en la calle.

Asimismo, El Trapío ha felicitado tanto a los premiados como a todas las peñas de l'Alcora que año tras año realizan un importante esfuerzo para aportar toros y contribuir así a enriquecer los festejos taurinos de la capital de l'Alcalatén, especialmente ante los elevados precios que alcanzan actualmente los astados cerriles.

Imagen del astado ganador. / R. D. A.

Entrega de premios

Cabe recordar que l'Alcora exhibió un total de 18 toros cerriles durante la última edición de las fiestas del Cristo. Seis de ellos fueron sufragados por el Ayuntamiento, otros once por las peñas y asociaciones taurinas y uno por la empresa Expojamar, que lo patrocinó con motivo de su 30º aniversario.

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Los premios se entregarán en una gala que se celebrará en el Complejo La Espuela en una fecha todavía por determinar. Durante la misma también se entregará el premio del Ayuntamiento al toro de mayor rendimiento, un galardón que todavía no se ha decidido, así como los premios a las mejores fotografías taurinas.